Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Baba, bu akşam 14. son bölümüyle ekranlara geldi. İşte Baba son bölüm izleme linki ve özeti...

BABA’NIN 14. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Kadir mahallelilerin yardımıyla yangından kurtulmayı başarır. Ailesini bu şekilde koruyamayacağını anlayan Kadir, İlhan’ı durdurabilmek için saldırıya geçer. Büşra ise bu anlaşmazlığa bir son verebilmek için Ferit’i kimin öldürdüğünü bulmaya karar verir. Cansu, Şahika ile Kürşat’ın kardeş olmadıklarından kuşkulanır. Anlattığında Servet onu ciddiye almaz.

Kübra, Cansu’nun haksız olduğunu ispat etmeye çalışırken Kürşat’ın gerçek kimliğini öğrenir. Köşkten ayrılan Saruhanlılar bir arada yeni hayatlarını kurarken Kürşat ve Şahika’nın sürpriz planı köşkte kalanların hayatını alt üst eder. Kadir’in arka arkaya gelen hamleleriyle kaygılanan İlhan servetini güvenceye almak ister. Kavgayı bu sayede bitireceğine inanan Büşra adım adım Ferit’in katiline yaklaşırken Kadir’in son hamlesiyle İlhan ve Kadir arasındaki gerilim zirveye ulaşır.

BABA SON BÖLÜM İZLE