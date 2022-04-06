'Baba'da 'Büşra'dan beklenmedik hamle! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

'Baba'nın dün akşam ekrana gelen bölümüne heyecan dolu final sahnesi damga vurdu. Elif, Verdana Group yöneticileriyle şirkete gelirken Kadir, Verdana'nın Ornaz'a yönetici atayabileceğini öğrendi.

Bu kişinin de Elif olduğunu anlayan Kadir, asıl darbeden habersizdi. Yönetime dahil olmak, şirket hissedarlarından birinin desteğiyle olabilirdi. O sırada kapıdan Büşra Saruhanlı girdi. Kardeşini yanında değil, bir kez daha karşısında bulan Kadir'in aldığı bu darbeyle ne yapacağı merakla bekleniyor.

İşte o anlar;

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SOSYAL MEDYA #BABAM DEDİ!

'Baba', sekizinci bölümüyle AB'de 5.52 izlenme oranı (rating), 13.42 izlenme payı (share), ABC1 20+'da 5.24 izlenme oranı (rating), 11.81 izlenme payı (share), TOTAL'de ise 3.87 izlenme oranı (rating) 9.38 izlenme payı (share) elde etti. Heyecan dolu gelişmelerin yaşandığı bölüm sosyal medyada da uzun süre konuşuldu. #babam etiketi 14 saat 35 dakika boyunca Twitter Türkiye'de TT listesinde yer aldı.

SARUHANLI AİLESİ EMİN'İN HASTALIĞINI ÖĞRENDİ

Emin'in fenalaşmasıyla hastaneye koşan Saruhanlılar için korku dolu saatler başladı. Tüm aile Emin'in Alzheimer hastası olduğunu öğrenirken kendisine inme indiğini anlayan Emin geçici olduğu söylense de büyük bir umutsuzluğa kapıldı. Kadir ve Fazilet, Emin'in tedavisiyle ilgilenirken babasının yokluğunda ailenin başına geçen Yaşar, olayların sebebi olarak gördüğü Servet'le ipleri kopma noktasına getirdi.

Saruhanlı ailesi Emin'in hastalığını öğreniyor;

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SERVET, İLHAN'DAN İNTİKAM ALDI

Abisiyle yaşadığı gerilim sonrası evi terk eden Servet izleyenleri şaşırtacak bir hamle yaptı. İlhan'a yardım isteme bahanesiyle yanaşan Servet, İlhan'ı aniden bulundukları inşaattan aşağı itti. İlhan, yüksekten karanlık bir zemine düşerken, babasının intikamını aldığını düşünen Servet ise rahatladı.

Servet'in intikamı;

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BÜŞRA İLE İLHAN'IN YAKINLAŞMASI ORTAYA ÇIKTI

Bu olaylar sırasında Ahmet, Saruhanlıları karıştıracak bir olaya imza attı. Gizlice takip ettiği Büşra ve İlhan'ın yakınlaştığı görüntüleri Yaşar'a izlettirdi. Gözü dönen Yaşar, sert sözlerle tepki gösterdiği Büşra'yı yaka paça evden kovdu. Gidecek yeri olmayan Büşra, İlhan'ın evine ulaştığında ise yaşananları öğrendi. Hastane odasında uyutulan İlhan'ın yanına giden Büşra, gözyaşlarına hakim olamadı. Servet'in eve dönmesiyle köşkte işler tekrar karışırken, ailesini bir arada tutmak Kadir'e düştü. Büşra'nın hastanede, İlhan'ın yanında olduğunu öğrenen Kadir, kardeşinden hesap sordu. Kardeşinin İlhan'la yakınlaşabileceğini hayal bile edemeyen Kadir, Büşra'yı eve götürmek istedi. Ancak Büşra ailesinin yanına dönmek yerine, İlhan'ın yanında kalmayı tercih etti.

Büşra ile İlhan'ın ilişkisi ortaya çıkıyor;

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Kadir ile Büşra'nın yüzleşmesi;

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EMİN İLE KADİR ARASINDA DUYGUSAL ANLAR

Düştüğü durumu kabullenemeyen ve ailesinin onu hasta görmesini istemeyen Emin, Cemal'den yardım istedi. Cemal'in yardımıyla hastaneden çıkan Emin, kimsenin pek bilmediği bir rehabilitasyon merkezine giderek tedavi olmaya başladı. Burada baba oğul aralarındaki buzları eritirken kendisini eskisi gibi göremeyen Emin, Kadir'den ailesini korumasını istedi. İkilinin birbirine sımsıkı sarıldığı ve gözyaşlarına boğulduğu anlar izleyenlerin de yüreklerine dokundu. İlhan'ın kaza geçirdiğini duyan Ferit ise İlhan'ın yanına gitmek yerine şirkete giderken Emin'in de felç olduğunu öğrendi. Bunun üzerine Ferit, yaşanabilecek yönetim sorununda sözleşme gereği söz sahibi olabileceğini gördü. Oğlunun yanına giden ve Büşra ile tanışıp acılı baba rolü oynayan Ferit istediği etkiyi yarattı. Planlarına devam eden Ferit'in Firuz'a, "O sarı çocuğu biraz üzeceksin" sözleriyle sunduğu teklif ise merak uyandırdı.

Duygusal anlar;

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SERVET'TEN BÜŞRA'YA BÜYÜK İTİRAF

Kadir, işçi çıkarmak istemediği için Elif'le bir türlü uzlaşamadı. Elif'in, Ornaz Holding'le iş yaptığını öğrenen Ferit ise yokluklarında kendisini Elif'in temsil etmesini istedi. Elif'e Ornaz Holding'teki çıkarlarını korursa büyük kapılar açma vaadinde bulundu. Büşra'yı eve getirmek için yanına giden Servet, İlhan'ı ittiğini de itiraf etti. Duyduklarına inanamayan Büşra abisiyle tartıştı. Doktorlar bu sırada İlhan'ın duran kalbine müdahale ederek onu tekrar hayata döndürdü. Ferit'le konuşmasının ardından hastaneye gelerek bir bahaneyle Servet'le tanışan Firuz ise bu hareketiyle dikkat çekti.

Servet suçunu itiraf ediyor;

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EMİN YENİ BİR BAŞLANGIÇ YAPIYOR

İyileşen ve yürümeye başlayan Emin, doktordan artık hastaneden çıkabileceğini duysa da henüz hazır olmadığını söyledi. Hava almaya çıkan Emin, Kadir'in "En baştan başla. Kendini affetmenin bir yolunu bul." sözlerinin yankılandığı anlarda gördüğü dükkânı kiralayarak orayı bakkal yapmak için kolları sıvadı.

Emin, yeniden başlangıç için ilk adımı atıyor;

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'Baba' yeni bölümüyle Salı akşamı saat 20.00'de Show TV'de!