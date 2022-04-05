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Haberler Fiskos Baba 8. bölüm tanıtımları: 'Kadir' ailesi için çabalıyor!
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'Kadir' ailesini bir arada tutmak için çabalıyor!

Show TV'nin sevilen dizisi 'Baba', bu akşam 8. bölümüyle ekrana gelecek. İşte 'Baba'nın 8. bölüm tanıtımı ve ön izleme sahneleri...

Baba 8. bölüm tanıtımları: 'Kadir' ailesi için çabalıyor!
'Kadir' ailesini bir arada tutmak için çabalıyor!
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Show TV'de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı, hikâyesini Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın, senaryosunu Ekin Atalar'ın yazdığı, yönetmenliğini ise Çağrı Bayrak'ın üstlendiği Baba'nın oyuncu kadrosunda; Haluk Bilginer, Ayda Aksel, Tolga Sarıtaş, Hakan Kurtaş, Özge Yağız, Deniz Hamzaoğlu, Taner Rumeli, Damlasu İkizoğlu, Beril Pozam, Cem Uslu gibi birçok başarılı oyuncu yer alıyor.

Baba bu akşam 8. bölümüyle ekrana gelecek. Emin'in fenalaşmasıyla bütün aile soluğu hastanede alır. Emin'in hastalığını öğrenen aile yıkılır. Kadir ve Fazilet, Emin'in tedavisiyle ilgilenirken, onların yokluğunda köşkte fırtınalar kopar.

Servet ve Yaşar arasındaki gerilim, ipleri kopma noktasına getirir. Yaşar, Büşra ile ilgili çok önemli bir bilgiye ulaşırken bu durum aileyi karıştırır. Servet, İlhan'dan intikamını almak için harekete geçer. Bu sürpriz hamle, bütün dengeleri değiştirecektir. Kadir ailesini bir arada tutmak için çabalarken Büşra'dan hiç beklemediği bir yara alır.

"Baba" yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Show TV'de!

İşte Baba'nın 8. Bölüm Tanıtımı;

Baba'nın 8. Bölüm Ön İzleme Sahneleri;

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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