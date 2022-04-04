Görüntüleri gören Yaşar Büşra’yı evden kovarken Kadir’in ne yapacağı merak konusu oluyor.

“BENİ BÖYLE GÖRMESİNLER…”

Hastanede yatan Emin, kimsenin onu hasta haliyle görmesini istemezken, yokluğunda Saruhanlı ailesinde yaşanacaklar heyecanla bekleniyor.

İşte Baba’nın 8. Bölüm Tanıtımı;

BABA’NIN SEKİZİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Emin’in fenalaşmasıyla bütün aile soluğu hastanede alır. Emin'in hastalığını öğrenen aile yıkılır. Kadir ve Fazilet, Emin'in tedavisiyle ilgilenirken, onların yokluğunda köşkte fırtınalar kopar. Servet ve Yaşar arasındaki gerilim, ipleri kopma noktasına getirir. Yaşar, Büşra ile ilgili çok önemli bir bilgiye ulaşırken bu durum aileyi karıştırır. Servet, İlhan’dan intikamını almak için harekete geçer. Bu sürpriz hamle, bütün dengeleri değiştirecektir. Kadir ailesini bir arada tutmak için çabalarken Büşra’dan hiç beklemediği bir yara alır.

‘Baba’ yeni bölümüyle Salı akşamı saat 20.00’de Show TV’de!