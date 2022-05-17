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Haberler Televizyon 'Baba'da büyük yüzleşme! 13. bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı
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'Baba'da büyük yüzleşme!

Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Baba'nın bu akşam ekrana gelecek yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Kadir ve İlhan’ın karşı karşıya geldiği gerilim dolu sahnede İlhan, Kadir’i sevdikleriyle tehdit ederken Kadir, “Seni de yakarım, kendimi de yakarım!” sözleriyle sert bir şekilde İlhan’ı uyarıyor

'Baba'da büyük yüzleşme! 13. bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı
'Baba'da büyük yüzleşme!
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HABERTURK.COM

Show TV’nin Ay Yapım imzalı ilgiyle izlenen dizisi ‘Baba’nın bu akşam ekrana gelecek yeni bölümünden yayınlanan ön izleme sahnesi heyecan uyandırdı. Kadir ve İlhan’ın karşı karşıya geldiği gerilim dolu sahnede İlhan, Kadir’i sevdikleriyle tehdit ederken Kadir, “Seni de yakarım, kendimi de yakarım!” sözleriyle sert bir şekilde İlhan’ı uyarıyor. İzleyici Kadir ve İlhan arasında yaşanacakları merakla bekliyor.

BABA’NIN 13. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

İlhan tarafından tuzağa düşürüldüğünü anlayan Kadir, Büşra’nın yaptığı hamleyle kurtulur. İlhan ve Kadir arasında büyük bir yüzleşme gerçekleşirken Kadir, İlhan’ın durmayacağını anlar. İlhan’ın hedefinde ise bu defa Kadir’in sevdikleri vardır. Yeni hayatlarına alışmaya çalışan Emin ve ailesi geçimlerini sağlayabilmek için çalışmaya başlar. Ailenin her şeye rağmen ayakta kaldığını ve mutlu olduğunu gören Servet, aileyi huzursuz etmek için uğraşır. Başı derde giren Sevil’in yanına koşan Kadir, hiç beklemediği bir vedalaşma yaşar. İlhan, Kadir’e karşı oynayacağı oyunda Emin’i kullanırken Kadir kendini alevlerin içinde bulur.

‘Baba’nın hikayesini Gökhan Horzum ve Ekin Atalar, senaryosunu Ekin Atalar, yönetmenliğini ise Çağrı Bayrak üstleniyor.

‘Baba’, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Show TV’de!

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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