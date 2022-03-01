KÜBRA SARUHANLI - DAMLASU İKİZOĞLU

Servet ve Münevver’in kızı. Annesi gibi görünmez olmaktansa ön planda olmayı sever. Babasını ne kadar seviyorsa annesine karşı da bir o kadar tepkili. Rol modeli ise, babasının yeni eşi Şahika.

DAMLASU İKİZLEROĞLU KİMDİR?