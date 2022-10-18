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'Baba'nın yeni bölümünden ikinci ön izleme sahnesi yayınlandı

SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Baba'nın bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümünün ikinci ön izleme sahnesi yayınlandı

'Baba'nın yeni bölümünden ikinci ön izleme sahnesi yayınlandı
İkinci ön izleme sahnesi yayınlandı
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HABERTURK.COM

SHOW TV'nin Ay Yapım imzalı ilgiyle izlenen dizisi 'Baba'nın bu akşam ekrana gelecek yeni bölümünden ikinci ön izleme sahnesi yayınlandı. Fazilet'in 'Kızılcıklar Oldu Mu' adlı türküyü söylediği sahnede Emin'in türküyü hatırlayıp eşlik etmesi Fazilet'i ve beraberinde tüm aileyi mutlu ediyor.

BABA'NIN 20. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Emin'i cinayet şüphelisi olarak arayan polis Çöpköy'e baskın düzenleyince, babasını korumak isteyen Kadir, hiç istemediği bir şey yapmak zorunda kalır. Emin'le ilgili önemli bir sırrı öğrenen Selahattin, bunu koz olarak kullanıp Kadir'i iyice köşeye sıkıştırır. Babasının bulunmasından sonra ailesi ile yavaş yavaş buzları eriten Servet, çok güvendiği birinden ağır bir darbe alır. Emin'i ararken yaptığı hata ile yüzleşen İlhan, Büşra'ya yeniden yaklaşabilmek için sürpriz bir hamlede bulunur. Kadir ve Firuze arasındaki tehlikeli yakınlaşma biraz daha ilerler ama Kadir, karşısına çıkan çok daha büyük bir sorunla mücadele etmek zorunda kalır.



Başrollerinde Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı 'Baba'nın senaryosunu Gökhan Horzum kaleme alırken, yönetmenliğini ise Çağrı Bayrak üstleniyor.

'Baba' yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de SHOW TV'de!

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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