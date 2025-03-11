Baba oğul davul zurnayla sahura kaldırıyor

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde baba zurna, oğlu davul çalarak ramazan davulculuğu geleneğini yaşatıyor. İlçede 15 yaşında zurna çalmayı öğrenen 62 yaşındaki Ethem Kaygısız, bölgedeki düğünlerin yanı sıra ustasından devraldığı ramazan davulculuğu geleneğini de şimdilerde oğluyla sürdürüyor.

Oğlu 17 yaşındaki Emirhan Kaygısız ile ramazan gecelerinde davul-zurna çalan Kaygısız, 5 mahalleyi 2 saatte gezerek yaklaşık 3 bin kişinin yaşadığı ilçede vatandaşları sahura kaldırıyor.

Davul ve zurnacı olarak mesaiye başlayan baba-oğul, birbirinden güzel yöresel türküler ve oyun havaları çalıyor. Vatandaşlar ise her yıl arife günü Ethem Kaygısız'a bahşiş vererek geleneğin yaşatılmasına katkı sağlıyor.

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Ethem Kaygısız, zurna çalmayı öğrendiği ustasının kendisinden önce yaklaşık 50 yıl sahurda davulla birlikte zurna çaldığını söyledi.

Ustasının ardından kendisinin de geleneği sürdürmeye gayret ettiğini belirten Kaygısız, "47 yıldır bu mesleği yapıyorum. Bazen gözüm kesmiyor ama ramazanı şerif geldiği gün kendimi tutamıyorum, yine bu işi devam ettirmeye çalışıyorum" dedi.

Sahurda davul zurna çalmanın Oğuzlar'da bir gelenek olduğunu dile getiren Kaygısız, Oğuzlar halkının da geleneğe sahip çıktığını ifade etti.

Çeşitli sebeplerle davul zurna çalmak için çıkamadığı gecelerin ertesi günü vatandaşlardan tepki aldığını anlatan Kaygısız, "Ertesi gün vatandaşlar neden davul zurna çalmadığımızı soruyor. 'Nerede kaldın?', 'Niye gelmedin?' diye soruyorlar. Şimdi artık kimse davulla zurnayla sahura kalkmıyor ancak bu geleneğimiz olduğu için vatandaşımız hep bunu arıyor" diye konuştu.

Geçmişte ramazan davulculuğunun şimdikinden çok daha zor olduğuna dikkati çeken Kaygısız, "Eski yıllarda elektrik yok, televizyon yok. Önden bir kişi gaz yağı feneriyle gidermiş, arkadan 2 kişi davul zurna çalarmış. Şimdi artık imkanlar var, her yer güllük gülistanlık. Herkesin saati, telefonu var. İnsanlar tam vaktinde kalkıyor. Biz saat 03.00'te çalmaya başlıyoruz, saat 05.45'te imsak vakti doluyor" ifadelerini kullandı.