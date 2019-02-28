Oğlunu taksiye alıp köye götürdü



Enis Yıldırım'ın haberine göre, 25 Şubat'ta Trabzon'un Vakfıkebir ilçesi Deregözü Mahallesi'nde yaşayan Arzu H.'nin evine giden oğlu B.K., annesinden, boşandığı babasına yönelik alamadığı nafakalar için başlattığı icra takibini geri çekmesini istedi.

Bunun üzerine anne oğul arasında tartışma çıktı. Belinden silahını çıkaran B.K. annesine 8 el ateş etti. Vücuduna 6 kurşun isabet eden Arzu H. kanlar içerisinde kaldı. Ağır yaralanan kadın KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı.

OĞLUNU TAKSİYE ALIP KÖYE GÖTÜRDÜ



B.K. ise evden çıkarak, taksi şoförü olan babası Mustafa K.'yı telefonla aradı. İddiaya göre "Vurdum baba" sözleri üzerine, Mustafa K. "Tamam" cevabını verdi. Oğlu B.K.'yı aracına alan baba Mustafa K., Deregözü köyündeki evine bırakarak, şehre geri dönmek istedi. Ancak yol kontrolü yapan jandarma ekiplerine yakalandı. B.K. da saklandığı köy evinde gözaltına alındı. Silahı bulan jandarma ekipleri, baba oğulun ifadesini aldı. Mustafa K.'nın boşandığı eşine nafaka ödemediği ve 19 bin lira borcu olduğu ortaya çıktı.

ARACIN KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ELE VERDİ



Mustafa K., 16 yaşındaki oğlu B.K.'ya tabanca vererek, annesini vurması için azmettirdiği iddia edildi. Yapılan araştırmada Mustafa K.'nın oğluna cinayetten önce tabanca verdiği aracın kamera görüntülerinde ortaya çıktı. Baba M.K. cinayete azmettirmekten, B.K. ise öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı.

Bu arada Mustafa K.'nın sosyal medya hesabı üzerinden 21 Ocak tarihinde ‘Adalet herkesi lazım mı bilmem, kahpeliğe mermi şart olmuş' ve 14 Şubat'ta ise ‘Sana bugünün anısına güzel bir sürprizim olacak, bekle gör' yazdığı ortaya çıktı.