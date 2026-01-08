Habertürk
        'Babaanne - torun' oldular

        "Efes'in Sırrı"nda Oya Başar ile genç yetenek Nazlı Yağcı, canlandırdıkları babaanne - torun karakterleriyle çok sevilecek

        Giriş: 08.01.2026 - 12:48 Güncelleme: 08.01.2026 - 12:52
        Yapımcılığını Poll Films by Polat Yağcı’nın üstlendiği "Efes’in Sırrı", 2026'da sinema salonlarında ailece izlenebilecek keyifli yapımlar arasında yer almaya hazırlanıyor. Senaryosunu; Zeynep Çiçekoğlu Süner’in kaleme aldığı, hikâyesi Kamuran Süner’e ait olan, yönetmen koltuğunda Gökhan Tiryaki’nin oturduğu filmde; usta oyuncu Oya Başar ile genç yetenek Nazlı Yağcı, canlandırdıkları babaanne - torun karakterleriyle çok sevilecek.

        Filmde; Nazlı Yağcı, 'Tuna’nın ablası 'Asel' karakterine hayat veriyor. Hayatı enerjik bir şekilde yaşayan 'Asel', hikâyede başarılı bir sosyal medya içerik üreticisi olarak seyircilerin karşısına çıkıyor. En büyük ilham kaynağı ve videolarının başrolü ise usta oyuncu Oya Başar’ın canlandırdığı dünya tatlısı babaannesidir. İkilinin dijital dünyada başlayan bu eğlenceli ve örnek iş birliği, Efes Antik Kenti'nde gizemli atmosferinde büyük bir serüvene dönüşüyor.

        'Asel', kardeşi 'Tuna' için her sıkıştığında sığındığı güvenli bir liman olurken, farkında olmadan ona aşıladığı cesaretle de olayların gidişatını değiştiriyor. Babaannesinin bilgeliği ve 'Asel’in mantıklı fikirleri, sırlarla dolu mağaranın getirdiği karmaşada ekibin yardımına koşuyor.

        Filmin oyuncu kadrosunda; Ecem Erkek, Onur Buldu, Erdem Yener, Sarp Apak, Mert Ege Ak, Lina Çetinkaya, Leya Kırşan, Gamze Karta, Emir Berke Zincidi, Zeynep Çiçekoğlu Süner, Nazlı Yağcı, Ebrar Demirbilek, Ayaz Gülşen, Kaan alp Dayı, Ayaz Çoban, Masal Ayşe Gencer, Ayça Bilir, Sara Yılmaz ve Abdullah Şahin ve Tarık Papuççuoğlu ve Oya Başar yer alıyor.

        Filmin Konusu: Efes Antik Kenti'ndeki bir kazı sırasında ortaya çıkan gizemli harita ve sihirli bir mağara, yetişkin arkeologları 'Tuna' ve okul arkadaşı 'Damla' ile aynı yaşa indirir. 'Tuna’nın, kendisine zorbalık yapan 'Anıl’dan kurtulmak için bu ‘yeni arkadaşlara’ ihtiyaç duyması ve ajanların haritanın peşine düşmesi ise ekibi hızla birbirine yaklaştırır. 'Tuna', 'Damla' ve artık çocuk haline dönen arkeologlar, bir yandan büyümenin sırrını çözmeye ve ajanlardan kaçmaya diğer yandan Efes Antik Kenti'nde kadim gizemini açığa çıkarmaya çalışırken sıcak, sürükleyici ve bol kahkahalı bir dostluk yolculuğuna adım atar.

