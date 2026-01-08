'Babaanne - torun' oldular

Yapımcılığını Poll Films by Polat Yağcı’nın üstlendiği "Efes’in Sırrı", 2026'da sinema salonlarında ailece izlenebilecek keyifli yapımlar arasında yer almaya hazırlanıyor. Senaryosunu; Zeynep Çiçekoğlu Süner’in kaleme aldığı, hikâyesi Kamuran Süner’e ait olan, yönetmen koltuğunda Gökhan Tiryaki’nin oturduğu filmde; usta oyuncu Oya Başar ile genç yetenek Nazlı Yağcı, canlandırdıkları babaanne - torun karakterleriyle çok sevilecek.

Filmde; Nazlı Yağcı, 'Tuna’nın ablası 'Asel' karakterine hayat veriyor. Hayatı enerjik bir şekilde yaşayan 'Asel', hikâyede başarılı bir sosyal medya içerik üreticisi olarak seyircilerin karşısına çıkıyor. En büyük ilham kaynağı ve videolarının başrolü ise usta oyuncu Oya Başar’ın canlandırdığı dünya tatlısı babaannesidir. İkilinin dijital dünyada başlayan bu eğlenceli ve örnek iş birliği, Efes Antik Kenti'nde gizemli atmosferinde büyük bir serüvene dönüşüyor.

'Asel', kardeşi 'Tuna' için her sıkıştığında sığındığı güvenli bir liman olurken, farkında olmadan ona aşıladığı cesaretle de olayların gidişatını değiştiriyor. Babaannesinin bilgeliği ve 'Asel’in mantıklı fikirleri, sırlarla dolu mağaranın getirdiği karmaşada ekibin yardımına koşuyor.