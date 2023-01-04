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Babadağ'da 198 bin 724 yamaç paraşütü uçuşuyla rekor kırıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki 1965 rakımlı Babadağ'dan geçen yıl gerçekleşen 198 bin 724 yamaç paraşütü uçuşuyla tüm zamanların en yüksek sayısına ulaşıldı

Babadağ'da 198 bin 724 yamaç paraşütü uçuşuyla rekor kırıldı
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AA

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ, her yıl yamaç paraşütü yapmak isteyen binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Dağdaki pistlerden paraşütleriyle havalanan tatilciler, Ölüdeniz'in eşsiz manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buluyor.

AA'nın haberine göre Babadağ'da 2022'de yamaç paraşütü ile yapılan atlayış sayısı bir önceki yıla göre yüzde 19 artarak 198 bin 724'e ulaştı. Bu rakamla Babadağ'dan gerçekleştirilen uçuş sayısında rekor kırıldı.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çıralı, gazetecilere, Babadağ'ın dünyanın önde gelen hava sporları merkezleri arasında olduğunu söyledi.

Bölgede paraşüte ilginin her geçen yıl artarak devam ettiğini dile getiren Çıralı, "Geçen yıl ticari ve sportif atlayışların toplamında Babadağ'dan 198 bin 724 uçuşla yeni bir rekora imza atıldı. Babadağ'da rekor üstüne rekor kırılıyor. Geçen yıla oranla yüzde 19 artışla bu yeni rekorda emeği olan başta yamaç paraşütü pilotlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Çıralı, Fethiye Güç Birliği Şirketi olarak Babadağ'ı dünyanın en güvenli yamaç paraşütü merkezi haline getirmek için çalıştıklarını vurguladı.

Uçuşların tecrübeli pilotlar tarafından yapılmasına önem verdiklerini kaydeden Çıralı, "Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 2023'te Babadağ'da yeni bir rekora imza atılacağına inanıyorum. Sezonun başlamasıyla tüm misafirlerimizi, dünyaca ünlü Ölüdeniz manzarasının tadını doya doya çıkaracakları için Babadağ'ımıza davet ediyorum" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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