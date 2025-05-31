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        Haberler Bilgi Gündem BABALAR GÜNÜ 2025 tarihi: Babalar Günü ne zaman, kaç haziran? 2025 Babalar günü ayın kaçında kutlanacak?

        Babalar Günü tarihi 2025: Babalar Günü ne zaman kutlanacak?

        Anneler Günü'nün ardından gözler şimdi Babalar Günü'ne çevrildi. Yıl boyunca ailesi için emek veren babaların onurlandırıldığı bu özel gün, 2025 yılında hangi tarihe denk geliyor sorusu şimdiden merak konusu oldu. Her yıl haziran ayında günü kutlanan Babalar Günü, bu yıl da babalara duyulan sevgi ve minnettarlığın simgesi olacak. İşte 2025 Babalar Günü tarihi ve detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.05.2025 - 18:31 Güncelleme: 31.05.2025 - 18:31
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        Hayatımızın her anında yanımızda olan, gölgesinde huzur bulduğumuz babalarımız için takvimler yeniden işlemeye başladı. Babalar Günü, sevgimizi ve teşekkürlerimizi dile getirmek için en anlamlı fırsatlardan biri. Her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanan bu özel gün, 2025’te ne zaman kutlanacak sorusu da şimdiden araştırılmaya başlandı. Bu anlamlı güne dair merak edilenler haberimizde...

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        BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

        Babalar Günü bu yıl 15 Haziran Pazar gününe denk gelmektedir.

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        BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

        Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

        Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

        Katolikler ise Babalar Günü olarak farklı bir tarihi kutlarlar. Onlar bu kutlamayı dini açıdan ele alıp Hıristiyanlık peygamberi İsa'nın babası anısına, Mart ayının 19. gününü St. Joseph Günü adı altında babalarına armağan etmektedirler. Bazı ülkelerde bu kutlamalar dini özelliklerinin dışına çıkmıştır.

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        BABALAR GÜNÜ HEDİYE ÖNERİLERİ

        En önemli aksesuarı saat olan babalar için yeni bir saat,

        Tüm gün ayakta durmak zorunda olan babalar için konforlu bir ayakkabı,

        Rahatlıkla kullanabileceği bir şapka,

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        Nostalji seven babalar için fotoğraflarını güzelce yerleştirebileceği fotoğraf albümleri,

        Stiline göre kıyafet, kartlık ya da cüzdan,

        Kullandığı veya sevdiği bir parfüm,

        Kendin yap çalışmalarını seven babalar için sevebileceği hobi malzemeleri,

        Babanızın baş harfine göre kol düğmesi veya kemer,

        Hediyenizi seçerken dikkat edilmesi gereken nokta babanızın nelerden hoşlandığını bilmek olacaktır. Onu düşündüğünüzü gösteren hediyeler babanızın son derece mutlu olmasını sağlayacaktır.

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