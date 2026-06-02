BABALAR GÜNÜ: 2026 Babalar Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? Babalar Günü Haziranın kaçıncı haftası kutlanacak?
2026 Babalar Günü için geri sayım başladı! Her yıl Haziran ayında kutlanan bu özel günün bu yıl hangi tarihe denk geldiğini ve kaçıncı haftada kutlanacağını biliyor musunuz? Babalar Günü'nün ortaya çıkış hikâyesi de en az tarihi kadar dikkat çekici… İşte Babalar Günü ile ilgili detaylar.
2026 BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?
2026 yılında Babalar Günü, 21 Haziran’da kutlanacak. Bu özel gün, babalara duyulan sevgi ve minneti göstermek için her yıl olduğu gibi çeşitli sürprizler ve etkinliklerle anlam kazanacak.
2026 BABALAR GÜNÜ HAZİRAN AYININ KAÇINCI HAFTASI KUTLANACAK?
2026 Babalar Günü, Haziran ayının üçüncü haftasında kutlanacak.
BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Babalar Günü’nün arkasında oldukça duygusal bir hikâye bulunmaktadır. Anneler Günü kadar köklü bir geçmişe sahip olmasa da bu özel günün temelleri 20. yüzyılın başlarında Amerika Birleşik Devletleri’nde atılmıştır. Sonora Smart Dodd isimli Amerikalı bir kadın, İç Savaş gazisi olan ve altı çocuğunu tek başına büyüten fedakâr babası için Anneler Günü’ne benzer bir günün de olması gerektiğini savunmuştur.
Dodd’un bu anlamlı girişimi zamanla büyük destek görmüş, kısa sürede yayılarak dünya genelinde kabul görmüş ve resmiyet kazanmıştır. Günümüzde Babalar Günü, yalnızca hediyelerle değil; babalara duyulan sevgi, saygı ve minnetin ifade edildiği, aile bağlarını güçlendiren en özel günlerden biri olarak kutlanmaktadır.