BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Babalar Günü’nün arkasında oldukça duygusal bir hikâye bulunmaktadır. Anneler Günü kadar köklü bir geçmişe sahip olmasa da bu özel günün temelleri 20. yüzyılın başlarında Amerika Birleşik Devletleri’nde atılmıştır. Sonora Smart Dodd isimli Amerikalı bir kadın, İç Savaş gazisi olan ve altı çocuğunu tek başına büyüten fedakâr babası için Anneler Günü’ne benzer bir günün de olması gerektiğini savunmuştur.

Dodd’un bu anlamlı girişimi zamanla büyük destek görmüş, kısa sürede yayılarak dünya genelinde kabul görmüş ve resmiyet kazanmıştır. Günümüzde Babalar Günü, yalnızca hediyelerle değil; babalara duyulan sevgi, saygı ve minnetin ifade edildiği, aile bağlarını güçlendiren en özel günlerden biri olarak kutlanmaktadır.