Babalar Günü ne zaman? 2024 Babalar Günü ayın kaçında, hangi tarihte ve ayın kaçında?
Her yıl Haziran ayında Babalar Günü kutlanıyor. Bu özel günde babaları için o güne özel program yapmak isteyen vatandaşlar, planlarına erkenden yön vermek adına tarih sorgulamalarına hız verdi. Peki Babalar Günü ne zaman? Babalar Günü ayın kaçında, hangi tarihte ve ayın kaçında?
Babalar Günü geri sayımı sürüyor. İlk kez 1910 yılında kutlanan ve o günden bu yana evlatları tarafından babalarına armağan edilen Babalar Günü'nün bu yıl kutlanacağı tarih, vatandaşların araştırdığı konu olarak dikkat çekiyor. İşte, 2024 Babalar Günü'nün kutlanacağı tarih...
BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?
Babalar Günü birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de Haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanmaktadır. Bu yıl Babalar Günü 16 Haziran Pazar günü kutlanacak.
BABALAR GÜNÜ TARİHÇESİ
Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılında ise başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.