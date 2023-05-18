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Babalar Günü ne zaman kutlanacak, hangi tarihe denk geliyor?

Babalar Günü'nün bu yıl ne zaman kutlanacağı, Anneler Günü'nün geçmesiyle beraber sorgulanmaya başladı. Tarihte ilk defa 19 Haziran 1910'da resmileştirilen Babalar Günü 2023 yılında ne zaman kutlanacak detayları haberimizde...

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  • Babalar Günü ne zaman kutlanacak, hangi tarihe denk geliyor? 2023 Babalar Günü tarihi

    Babalar Günü bu özel günü hatırlamak isteyen birçok insan tarafından araştırılıyor. 2023 yılında Babalar Günü'nün tarihi belli oldu.
  • Babalar Günü ne zaman kutlanacak, hangi tarihe denk geliyor? 2023 Babalar Günü tarihi

    2023 BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

    Her yıl haziran ayını üçüncü pazar günü kutlanan Babalar Günü, bu yıl 18 Haziran Pazar kutlanacak.

     
  • Babalar Günü ne zaman kutlanacak, hangi tarihe denk geliyor? 2023 Babalar Günü tarihi

    BABALAR GÜNÜ NASIL İLAN EDİLDİ?

    Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşündü. Dodd'un babası, altı çocuğu annelerinin yokluğunda tek başına büyüttü.

    Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalar yürüttü ama bu çalışmalar o tarihe yetişmedi ve kutlamalar Haziran ayının üçüncü pazar gününe yetişti.

     
  • Babalar Günü ne zaman kutlanacak, hangi tarihe denk geliyor? 2023 Babalar Günü tarihi

    Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Sponkane şehrinde kutlandı. 1924 yılında ABD Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları destekledi ama resmi olarak ilan etmedi.

    1966 yılında ise o dönem Başkanı Lyndon Johnson, her yıl Haziran ayının üçüncü pazarını Babalar Günü olarak olarak kutlayacağını bildirdi.

    1972 yılında Başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edildi.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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