BABALAR GÜNÜ NASIL İLAN EDİLDİ?

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşündü. Dodd'un babası, altı çocuğu annelerinin yokluğunda tek başına büyüttü.

Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalar yürüttü ama bu çalışmalar o tarihe yetişmedi ve kutlamalar Haziran ayının üçüncü pazar gününe yetişti.