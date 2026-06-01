Babalar Günü tarihi 2026: Babalar Günü ne zaman, hangi gün kutlanacak? Babalar Günü Haziranın kaçında kutlanacak?
Hem dünyada hem de ülkemizde büyük bir heyecanla beklenen özel günlerden biri olan Babalar Günü için geri sayım başladı. Çocuklar, babalarına anlamlı hediyeler almak ve birlikte keyifli vakit geçirmek için planlar yaparken, bu özel günün tarihi de en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. "Babalar Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor?" soruları gündemdeki yerini korurken, işte Babalar Günü'ne dair tüm detaylar…
Hem dünyada hem de ülkemizde büyük bir heyecanla beklenen özel günlerden biri olan Babalar Günü için geri sayım başladı. Çocuklar, babalarına anlamlı hediyeler almak ve birlikte keyifli vakit geçirmek için planlar yaparken, bu özel günün tarihi de en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. “Babalar Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor?” soruları gündemdeki yerini korurken, işte Babalar Günü’ne dair tüm detaylar…
BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN, HANGİ GÜN KUTLANACAK?
Babalar Günü her yıl sabit bir tarihte kutlanmaz. Bu anlamlı gün, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de her yıl haziran ayının üçüncü pazar gününe denk gelecek şekilde kutlanmaktadır. Bu nedenle, haziran ayının başlangıç günlerine bağlı olarak Babalar Günü’nün tarihi her yıl değişiklik gösterebilir.
2026 yılına gelindiğinde ise haziran ayının üçüncü pazar günü 21 Haziran 2026 tarihine denk gelmektedir. Bu özel gün, 2026’da pazar günü kutlanacaktır.
BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Babalar Günü’nün ortaya çıkışı, 20. yüzyılın başlarına kadar uzanmaktadır. Bu özel günün temelleri, ABD’de yaşayan Sonora Smart Dodd’un girişimiyle atılmıştır. Annesini küçük yaşta kaybeden Dodd, kendisini ve kardeşlerini büyük bir fedakârlıkla büyüten babası William Jackson Smart’ı onurlandırmak istemiştir.
Anneler Günü’nün kutlanmaya başlanmasından ilham alan Dodd, babalar için de benzer bir gün olması gerektiğini düşünerek harekete geçmiştir. İlk Babalar Günü kutlaması, 1910 yılında ABD’nin Washington eyaletine bağlı Spokane kentinde gerçekleştirilmiştir.
Zamanla geniş kitleler tarafından benimsenen Babalar Günü, 1966 yılında ABD Başkanı Lyndon B. Johnson tarafından resmi olarak haziran ayının üçüncü pazar günü olarak ilan edilmiş, 1972 yılında ise Başkan Richard Nixon’ın imzasıyla kalıcı bir ulusal gün haline gelmiştir. Günümüzde Babalar Günü, dünyanın pek çok ülkesinde aynı tarihte kutlanmaya devam etmektedir.