Başrollerinde Şebnem Bozoklu, Çağlar Çorumlu’nun rol aldığı Babam Çok Değişti dizisi yayın hayatına son verdi. Babam Çok Değişti neden final oldu? İşte detaylar...

BABAM ÇOK DEĞİŞTİ NEDEN FİNAL YAPTI?

Yalnızca 4 bölüm ekrana gelen dizi reytinglerde beklentileri karşılayamayınca yayın hayatına veda etmek zorunda kaldı.

FİNALDE NELER OLACAK?

Mehmet Ali ve Aslı'nın evlilik yıldönümü gelip çatmıştır. Aslı, Mehmet Ali'nin unuttuğunu düşünür ve onu utandırmak için bir hazırlık yapar. Ancak akşam eve gelen Mehmet Ali, onu çok şaşırtacak bir sürprize imza atar. Çift evliliklerinin 25.yılında nikah tazeleyecektir.