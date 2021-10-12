'Babamın Şarkıları' Uniq İstanbul'da

Mercan Selçuk Dans Topluluğu (MSDT), sezon açılışını ‘’Babamın Şarkıları’’ eseri ile 6 Kasım’da Uniq İstanbul’da yapacak.

Bale Sanatçısı, Koreograf Mercan Selçuk’un, Timur Selçuk’un unutulmaz şarkılarını klasik bale ve modern dans sanatıyla yorumladığı ‘’Babamın Şarkıları’’, Münir Nurettin Selçuk’tan bugüne 3 nesildir süren sanat yolculuğunun bir izdüşümü olarak sahneye yansıyacak.

Mercan Selçuk-Timur Selçuk

Büyük Usta Timur Selçuk’a özlem ve saygıyla gerçekleşecek temsil sırasında, Gazeteci Nebil Özgentürk’ün ‘’Bir Yudum İnsan’’ belgeselinden de bir bölüm gösterilecek. Sanatçı bir ailenin 3. nesil temsilcisi olan Mercan Selçuk’un, Timur Selçuk’un ‘’İspanyol Meyhanesi’’, ‘’Beyaz Güvercin’’, ‘’Ayrılanlar İçin’’, ‘’Ekonomi Bilmecesi’’ gibi klasikleşmiş şarkılarına yaptığı klasik bale ve modern dans koreografileri MSDT dansçılarının performanslarıyla sahnelenecek.

MSDT eseri olan ‘’Babamın Şarkıları’’, ilk prömiyerini pandemi öncesi yapmıştı. Performansları izleyen Büyük Usta Timur Selçuk coşkulu alkışlar arasında sahneye çıkarak izleyiciyi son kez selamlamış, salonda hep bir ağızdan ‘’Güneşin Sofrasında Söylenen Türkü’’ seslendirilmişti. Gösterinin biletleri Biletix’te satışa çıktı.