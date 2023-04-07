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Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de kız çocuğuna istismarda bulunan taksici tutuklandı
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Babası ıslanmasın diye taksiye bindirdi! Kız çocuğuna istismar!

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, taksi şoförü 27 yaşındaki Umut Can K., babası 40 yaşındaki Ali A. tarafından aracına bindirilen 15 yaşındaki D.A.'yı, ormana götürüp, cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklandı. Çok zor günler geçirdiklerini söyleyen Ali A., "Kızım okulda ineceğini söyleyince kapıları kilitleyip, ormana götürmüş. İfadesinde suçlamaları kabul edip, 'Şeytana uydum, nefsime hakim olamadım' demiş. Kızım elinden kurtulup, kaçmış. Kızım ölseydi ne yapardım" dedi

İzmir'de kız çocuğuna istismarda bulunan taksici tutuklandı
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DHA

İzmir'de olay, Karabağlar ilçesi Eski İzmir semtinde meydana geldi. İnşaat işçisi 5 çocuk babası Ali A. (40), 28 Mart'ta lise öğrencisi kızı D.A.'nın yağmurdan ıslanmadan okula gidebilmesi için yoldan geçen evli ve 2 çocuk babası Umut Can K. (27) yönetimindeki taksiyi durdurdu.

BİR ANDA KAPILARI KİLİTLEDİ

Umut Can K., tutuklanıp cezaevine g&ouml;nderildi.
Umut Can K., tutuklanıp cezaevine gönderildi.

DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, aracına binen kız çocuğunu yaklaşık 500 metre mesafedeki okula götüren Umut Can K., bir anda kapıları kilitledi.

ORMANDA CİNSEL İSTİSMAR

Baba Ali K., ıslanmasın diye kızını taksiye bindirdi.
Baba Ali K., ıslanmasın diye kızını taksiye bindirdi.

Umut Can K., kız çocuğuna zorla götürdüğü ormanda cinsel istismarda bulundu. Olayın ardından kız çocuğu Umut Can K.'nin elinden kurtulup, ormanın yakınındaki kara yoluna koştu.

BİR SÜRÜCÜ POLİS MERKEZİNE GÖTÜRDÜ

Cinsel istismara uğrayan 15 yaşındaki D.A.
Cinsel istismara uğrayan 15 yaşındaki D.A.

Kız çocuğunun kara yolunda koştuğunu gören bir araç sürücüsü durup, D.A.'yı otomobiline aldı. Olayı öğrenen sürücü, D.A.'yı polis merkezine götürdü. D.A.'nın Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ifadesi alınırken, durum da ailesine bildirildi.

TAKSİ ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI

Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla taksi şoförü Umut Can K. yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Umut Can K., tutuklandı.

"ISLANMASIN DİYE TAKSİYE BİNDİRMİŞTİ"

Yaşadıkları olay nedeniyle hem kızının hem de kendisinin çok zor günler geçirdiğini anlatan Ali A., "Sağanak vardı, okula giderken ıslanmasın diye kızımı yoldan geçerken durduğumuz taksiye bindirdim.

"ŞEYTANA UYDUM, NEFSİME HAKİM OLAMADIM"

Kızım, okulun önüne geldiğinde ineceğini söylemiş ama bir anda camları kilitlemiş, nereye gittiklerini sorsa da cevap vermeden ormana sürmüş. Cinsel istismara uğrayan kızım, U.C.K.'nın bir anlık dalgınlığından yararlanarak ittirip, elinden kaçmayı başarmış. Söz konusu kişi yakalandı. Taksici ifadesinde suçlamayı kabul edip, 'Şeytana uydum, nefsime hakim olamadım' demiş. Kızım ölseydi ne yapardım?" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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