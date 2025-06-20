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        Haberler Gündem 3. Sayfa Babasını silahla öldürmüştü! Cinayeti anlattı | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Babasını silahla öldürmüştü! Cinayeti anlattı!

        İstanbul'da, 60 yaşındaki babası Adnan D.'yi silahla öldürdükten sonra polisi arayıp, "Babamı öldürdüm" diye kendisini ihbar eden 21 yaşındaki O.D.'nin ifadesi ortaya çıktı. Madde bağımlısı olduğu ileri sürülen katil evlat ifadesinde, babasının 'Adam olmayacaksın, çalışsana, senden adam olmaz' diyerek sürekli psikolojik baskı yaptığını ve bunu kaldıramadığı için kavga ettiklerini söylediği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 14:07 Güncelleme: 20.06.2025 - 14:07
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        Babasını silahla öldürmüştü! Cinayeti anlattı!
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        İstanbul Bağcılar'da olay, dün sabah saat 07.30 sıralarında Yavuz Selim Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın en üst katında meydana geldi.

        BABASINA 5 EL ATEŞ ETTİ

        DHA'daki habere ve edinilen bilgiye göre; O.D. (21) ile babası Adnan D. (60) henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. O.D., tartışmanın büyümesi üzerine silahıyla babasına 5 el ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Adnan D. yere yığılırken, oğlu polisi arayarak babasını vurduğunu söyledi.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleriyle birlikte eve giren sağlık ekipleri, baba Adnan D.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        CENAZE ADLİ TIPA GÖNDERİLDİ

        Polis, O.D.'yi gözaltına alırken polis ekipleri ve savcılığın incelemesinin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        "PSİKOLOJİK BASKI YAPTI"

        'Babam ile kavga ettim, silah ile öldürdüm' diyerek polise haber veren şüpheli O.D.'nin polisteki ifadesinde, babasının 'adam olmayacaksın, çalışsana, senden adam olmaz' diyerek sürekli psikolojik baskı yaptığını ve bunu kaldıramadığı için kavga ettiklerini söylediği öğrenildi.

        VURDUKTAN SONRA 1.5 SAAT BEKLEMİŞ

        Silahı 5-6 ay önce aldığını söyleyen O.D., olayı gerçekleştirdikten 1 buçuk saat sonra 112 Acil Çağrı Merkezini aradığı öğrenildi.

        "KAVGALARI, GÜRÜLTÜLERİ ÇOK OLUYORDU"

        Komşu Eyüp Yılmaz, "Madde bağımlısı bir çocuktu. Ailevi sorunları vardı. Askerden yeni gelmişti. Kavgaları, gürültüleri çok oluyordu" dedi. Aynı apartmanda yaşayan Seyit Demir, "Sabah 6-7 el silah sesi duyduk. Ne olduğunu da anlamadık. Çocuk kendisi aramış polisi, teslim olmuş" diye konuştu.

        İstanbul'da dehşet! Polisi aradı: Babamı öldürdüm!
        İstanbul'da dehşet! Polisi aradı: Babamı öldürdüm! Haberi Görüntüle
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