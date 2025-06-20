Babasını silahla öldürmüştü! Cinayeti anlattı!

İstanbul Bağcılar'da olay, dün sabah saat 07.30 sıralarında Yavuz Selim Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın en üst katında meydana geldi.

BABASINA 5 EL ATEŞ ETTİ DHA'daki habere ve edinilen bilgiye göre; O.D. (21) ile babası Adnan D. (60) henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. O.D., tartışmanın büyümesi üzerine silahıyla babasına 5 el ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Adnan D. yere yığılırken, oğlu polisi arayarak babasını vurduğunu söyledi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleriyle birlikte eve giren sağlık ekipleri, baba Adnan D.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

CENAZE ADLİ TIPA GÖNDERİLDİ Polis, O.D.'yi gözaltına alırken polis ekipleri ve savcılığın incelemesinin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"PSİKOLOJİK BASKI YAPTI" 'Babam ile kavga ettim, silah ile öldürdüm' diyerek polise haber veren şüpheli O.D.'nin polisteki ifadesinde, babasının 'adam olmayacaksın, çalışsana, senden adam olmaz' diyerek sürekli psikolojik baskı yaptığını ve bunu kaldıramadığı için kavga ettiklerini söylediği öğrenildi.

VURDUKTAN SONRA 1.5 SAAT BEKLEMİŞ Silahı 5-6 ay önce aldığını söyleyen O.D., olayı gerçekleştirdikten 1 buçuk saat sonra 112 Acil Çağrı Merkezini aradığı öğrenildi.