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Babil Fest gerçekleşti 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Selçuklu Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesi'nde gerçekleşen ilk müzik festivali olma özelliği taşıyan Babil Fest, Türkiye'nin başarılı isimlerini festival katılımcıları ile buluşturdu. Festivalin ilk günü Emir Can İğrek, Moğollar, İkilem, Gülçin Ergül, Mary Jane ve Touche sahne aldı.

İkinci günde ise Feridun Düzağaç, Norm Ender, Tuğkan, Dedublüman, Ceren Gündoğdu ve The Away Days performansları ile eğlenceli bir akşam yaşattı.

Festivalin son gününde; Adamlar, Sena Şener, Manuş Baba, Kendimden Hallice, Maran Marangöz ve Bedelsiz ile kapanış yaptı.

Babil Fest, bir sonraki yıl yapılacak olan festivalin ikincisi için şimdiden çalışmalara başladı.