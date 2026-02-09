Habertürk
Habertürk
        Bad Bunny'nin Super Bowl sahnesinde gerçekten evlendiler

        Bad Bunny'nin sahnesinde gerçekten evlendiler

        Super Bowl'un devre arası gösterisinde Bad Bunny'nin sahnesinde gerçek bir düğün yapıldı. Dünyanın en şanslı çiftleri arasına giren gelinle damat, 127 milyonluk Super Bowl seyircisinin önünde birbirlerine "Evet" dedi. Sahnede ayrıca Lady Gaga sürprizi de vardı

        Giriş: 09.02.2026 - 10:21 Güncelleme: 09.02.2026 - 10:25
        127 milyon kişi bu düğünü seyretti
        Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk maçı olan Super Bowl, her yıl oynanan final maçı kadar, devre arası gösterisiyle de tüm dünyanın beklediği bir etkinlik olarak biliniyor. Dün gece Seattle Seahawks'ın New England Patriots takımını 29 - 13'lük skorla yendiği maçın devre arası gösterisi, Porto Rikolu şarkıcı Bad Bunny'ye aitti.

        Bad Bunny'nin enerjik gösterisinin en ilginç anı, sahnede bir düğünün gerçekleştirilmesiydi. Levi's Stadyumu'ndaki 13 dakikalık gösterinin beşinci dakikasında, bir düğün töreninin son bölümü gösterildi.

        Gelinle damadın tam da evlilik yemini ettiği bu anda, çiftin etrafını dansçılar ve müzisyenler sardı.

        LADY GAGA SÜRPRİZİ

        Çiftin birbirini öpmesinin ardından sahnenin sürprizi Lady Gaga devreye girdi. Porto Rikolu salsa grubu Los Sobrinos sahneye çıktı. Gaga'nın 'Die With a Smile' şarkısının bir bölümünü çaldıktan sonra Bad Bunny, hit şarkısı 'Baile Inolvidable' ile sahneye katıldı.

        Lady Gaga ve Bad Bunny, düğün davetlileri ve birbirine sarılan çiftin arasında dans etti.

        Sahnedeki bu düğünün gerçek olduğunun öğrenilmesi, gösteriyi daha da ilginç hale getirdi. Sanatçının temsilcisi, çiftin gösteri sırasında gerçekten evlendiğini doğruladı.

        Adı açıklanmayan çift, Bad Bunny'yi düğünlerine davet etmişti, Bad Bunny de kendisi onların düğününe katılmasındansa çiftin düğününü gösterisinin devre arası bölümünde yapmasını teklif etmişti.

        Sanatçı, çifte şahitlik yaptı ve evlilik cüzdanlarını imzaladı. Küçük bir açık hava düğünü şeklinde tasarlanan sahnede gerçek bir pasta da vardı.

        Dünyanın en şanslı çiftlerinden biri haline gelen gelin ve damat, Super Bowl'un 127,7 milyonluk izleyicisinin karşısında birbirlerine "Evet" demiş oldu.

        Öte yandan Bad Bunny, ABD'de uzun süredir protesto edilen göçmen polisi (ICE) tarafından alıkonulan 5 yaşındaki Latin Amerikalı Liam'ı temsil eden bir çocuğa Grammy ödülünü verdi.

