Bade İşçil: Bu kadar ara fazla geldi, sıkıldım artık!

"Bu kadar ara fazla geldi, sıkıldım artık!" 0:00 / 0:00

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Bade İşçil, "Oğlum kolunu kırmıştı, uzun bir süre kolu açıdaydı. Bugün alçıyı çıkardık ondan dolayı çok mutluyum." dedi.

"Yeni bir proje var mı?" sorusuna da yanıt veren oyuncu, ''Ekranlara dönmeyi dört gözle bekliyorum. Artık sıkıldım diyebilirim. Pandemi derken epey bir zaman geçti. Sokaktaki insanlar dahi ne zaman ekranlara döneceğimi soruyor. Umarım en kısa sürede güzel bir proje ile dönerim. Bu kadar ara bana fazla geldi." ifadelerini kullandı.