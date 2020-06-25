Bade Nosa kimdir? sorusu genç şarkıcı ile ilgili detayları merak eden dinleyicilerin gündeminde. Çıkardığı ilk şarkısı Kendim Abla'nın ardından son günlerde 28 isimli şarkısıyla gündemde olan Bade Nosa, 8 sene İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Bölümü’nde eğitim aldıktan sonra, Boğaziçi Üniversitesi’nde Sosyoloji ve Felsefe lisans eğitimlerinin ardından Sosyoloji yüksek lisansına devam etti. Bade Nosa'nın hayatından detaylar haberimizde.

BADE NOSA KİMDİR?

Bade Nosa 1987 yılında doğduğu İstanbul’da büyüdü. 8 sene İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Bölümü’nde okudu. Boğaziçi Üniversitesi’nde Sosyoloji ve Felsefe lisans eğitimlerinin ardından Sosyoloji yüksek lisans eğitime devam etti. Bade Nosa kendine dair en eski hatıralarından bugüne, ilkokul korolarında, ergenlik odalarında, kardeşi ve dostlarının mp3 player’larında, Boğaziçi’nin oyun bahçelerinde, dostların yıldızlı meclislerinde şarkı söyledi, şarkılarından bir kuplenin, oracıkta bir kalbe dokunma ihtimaline çiçeklendi. Yazdığı sözlere, yer yer uydurulmuş ve aşık bir hevesle yoğrulmuş akorlar bulmayı eşi ve yoldaşı Emre Can ile keşfetti. Birlikte yapmaya devam ettikleri şarkıları, belki bir yerlerdekilerin karmaşasına temiz bir durak olursa, belki yeni bağlar varlıklarına armağan olursa diyedir. Çünkü bir şarkı başlar ve gözlerin kapandığı yer artık ruhların kavuşum yeridir; müzik Bade için bunun vesilesidir.

Ada Müzik etiketiyle çıkardığı, prodüksiyonunu Cihan Mürtezaoğlu’nun üstlendiği ilk teklisi Kendim Abla 2020 senesi Mart ayında yayınlandı. Kendim Abla, her bahar arsız ve aşık, her daim kendini yıka yaka doğuran kadınlık deneyimlerinin tüm hallerine ithaf olunur.

Prodüksiyonunu Emre Malikler'in üstlendiği, Ada Müzik etiketiyle çıkardığı ikinci teklisi "28" ise 2020 senesi Haziran ayında yayınlandı. 28, kayıplar ve yitirişlerle değil, inci gibi kıymetli anılarla sarmalanan geçmiş zamana, geçmiş zamanlarımıza, hatırlamanın en güzel hallerine ithaf olunur.