Badem; Türkiye, İran, Suudi Arabistan, Lübnan, Suriye, Ürdün ve İsrail gibi ılıman iklimlerin olduğu ülkelerde yetişir. Tatlı ve acı badem olarak ikiye ayrılır. Acı badem, yemeklere lezzet katmak için kullanılmaktadır. Tatlı badem ise genelde çiğ olarak tüketilmektedir. Bademin bir yan ürünü olan badem sütü aynı zamanda lezzetli bir içecek ve inek sütüne alternatif besindir. Badem son derece yüksek besin ihtiva eder. E vitamini, kalsiyum, fosfor, demir ve magnezyum açısından zengin bir kaynaktır. Ayrıca, çinko, selenyum, bakır ve niasin içerir. Diğer bütün türleriyle karşılaştırıldığında besin değerleri ve faydalı bileşenleri ile ön plana çıkmaktadır.

Bademin Faydaları Nelerdir?

Bademin sağlık açısından birçok faydası vardır. Çağımızın önemli hastalıklarının başında olan stres ve kanser çeşitlerine karşı bünyeyi koruyucu özelliği vardır. Bunun yanında; kabızlık, kolesterol, kemik sağlığı gibi birçok konuda ve çok geniş yelpazede insan sağlığına hizmet eder. Besinlerin emilimini hızlandırmak için tercihen aç karnına, doğrudan badem yiyebilirsiniz. Badem ayrıca; solunum bozuklukları, öksürük, kalp bozuklukları, anemi, iktidarsızlık ve diyabet sorunlarının çözümü için tercih edilebilir.

Badem Beyin Sağlığına Faydalıdır: Badem insan beyninin gelişimi ve sağlığı için gerekli olan birçok elemente ve bileşen içermektedir. Sadece yetişkinler için değil, çocuklarında beyin sağlığı için faydalıdır. Alzheimer hastalığına yakalanma riskini azaltabilir. Bu konuyla ilgili olarak yapılan birçok bilimsel çalışma bademin içerdiği birçok besin kaynağının sinir siteminin genel sağlığını korumak için gerekli olduğunu ortaya koymuştur. Günde 6-7 tane ve düzenli olarak badem tüketmeniz sağlık açısından birçok fayda sağlayacaktır.

Badem insan beyninin gelişimi ve sağlığı için gerekli olan birçok elemente ve bileşen içermektedir. Sadece yetişkinler için değil, çocuklarında beyin sağlığı için faydalıdır. Alzheimer hastalığına yakalanma riskini azaltabilir. Bu konuyla ilgili olarak yapılan birçok bilimsel çalışma bademin içerdiği birçok besin kaynağının sinir siteminin genel sağlığını korumak için gerekli olduğunu ortaya koymuştur. Günde 6-7 tane ve düzenli olarak badem tüketmeniz sağlık açısından birçok fayda sağlayacaktır. Badem Kolesterol Sağlığını Korur: Bademin düzenli olarak tüketilmesi, iyi ve kötü kolesterol seviyelerini dengelemeye yardımcı olur. Bu özelliği kolesterolün dengesiz seyri sonucu oluşabilecek birçok hastalığa yakalanma riskini azaltır. Diğer bir ifade ile bir problemi ortadan kaldırarak meydana gelebilecek birçok sağlık probleminin oluşmasına engel olur.

Bademin düzenli olarak tüketilmesi, iyi ve kötü kolesterol seviyelerini dengelemeye yardımcı olur. Bu özelliği kolesterolün dengesiz seyri sonucu oluşabilecek birçok hastalığa yakalanma riskini azaltır. Diğer bir ifade ile bir problemi ortadan kaldırarak meydana gelebilecek birçok sağlık probleminin oluşmasına engel olur. Badem Kemik Sağlığına Faydalıdır: Badem içerdiği pek çok vitamin ve mineraller yardımıyla mükemmel bir şifa kaynağıdır. İçerdiği bu maddelerin en önemlilerinden bir tanesi de fosfordur. Ayrıca “osteoporoz” gibi yaşa bağlı sorunların başlamasını önlerken, fosfor yardımıyla kemiklerin ve dişlerin dayanıklılığını arttırır.

Badem içerdiği pek çok vitamin ve mineraller yardımıyla mükemmel bir şifa kaynağıdır. İçerdiği bu maddelerin en önemlilerinden bir tanesi de fosfordur. Ayrıca “osteoporoz” gibi yaşa bağlı sorunların başlamasını önlerken, fosfor yardımıyla kemiklerin ve dişlerin dayanıklılığını arttırır. Badem Kalp İçin Mükemmel Bir Besindir: Bademde bulunan doymamış yağlar, protein ve potasyum kalp sağlığı için önemlidir. Bademin içerdiği E vitamini ayrıca etkili bir antioksidan olmasını sağlar. Bademde bol miktarda bulunan magnezyum kalp krizi önlemeye yardımcı olurken, aynı zamanda kalp hastalıkları riskini azaltır. Badem arter inflamasyona neden olan sorunların etkisini azaltır. Folik asit açısından da iyi bir kaynaktır. Bu nedenle arterlerde yağ leke oluşumuna neden olan homosistein seviyesini azaltmaya yardımcı olur. Ayrıca, badem arter duvar hasarına karşı güçlü bir kalkan oluşturmak için E vitamini ile destek olur.

Bademde bulunan doymamış yağlar, protein ve potasyum kalp sağlığı için önemlidir. Bademin içerdiği E vitamini ayrıca etkili bir antioksidan olmasını sağlar. Bademde bol miktarda bulunan magnezyum kalp krizi önlemeye yardımcı olurken, aynı zamanda kalp hastalıkları riskini azaltır. Badem arter inflamasyona neden olan sorunların etkisini azaltır. Folik asit açısından da iyi bir kaynaktır. Bu nedenle arterlerde yağ leke oluşumuna neden olan homosistein seviyesini azaltmaya yardımcı olur. Ayrıca, badem arter duvar hasarına karşı güçlü bir kalkan oluşturmak için E vitamini ile destek olur. Badem Bağışıklık Sistemi Güçlendirir:Bağışıklık sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışması için birçok maddeye ihtiyacı vardır. Bu maddelerden bir tanesi de alkalidir. Badem, alkali açısından çok zengin bir besin kaynağıdır. Bu madde bağışıklık sistemini güçlendirmeye yarar. Aynı zamanda çeşitli hastalıklara neden olan sağlıksız koşulları bertaraf eder. Alkali katkısı ile

birlikte, E vitamin karışımı ile birlikte badem güçlü bir antioksdiana dönüşür. İşte bu karışım sonucu bağışıklık siteminde onlarca hatta yüzlerce hastalığa neden olan serbest radikalleri yok eden mükemmel bir antioksidan ortaya çıkar. Bademin bol miktarda içerdiği E vitamini kanser hastalıklarına yakalanma riskini azaltır ve kalp sağlığını korur. Bununla ilgili olarak yapılan araştırmalar E vitamini oranı yüksek olan insanların kalp rahatsızlıklarına yakalanma riski diğer insanlara göre %30-40 daha azdır.

Cilt Bakımı ve Badem: Cilt sağlığı açısından bademin faydaları bilinen bir şeydir. Badem yağı masajı genellikle yeni doğan bebekler için tavsiye edilir. Badem sütü ile cilt sağlığını koruyan sabunlar yapılmaktadır ve kozmetik sektöründe çok yaygın olarak kullanılmaktadır.

Cilt sağlığı açısından bademin faydaları bilinen bir şeydir. Badem yağı masajı genellikle yeni doğan bebekler için tavsiye edilir. Badem sütü ile cilt sağlığını koruyan sabunlar yapılmaktadır ve kozmetik sektöründe çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Badem Kan Basıncını Düzenler: Bademde bulunan potasyum kan basıncını düzenlemeye yardımcı olur. Ayrıca bol miktarda içerdiği sodyum kan basıncında meydana gelebilecek dalgalanmaları engeller. Kalp sağlığı için kan basıncının önemi büyüktür. Bu yüzden badem kan basıncını dengelerken aynı zamanda kalp sağlığını korumaktadır.

Bademde bulunan potasyum kan basıncını düzenlemeye yardımcı olur. Ayrıca bol miktarda içerdiği sodyum kan basıncında meydana gelebilecek dalgalanmaları engeller. Kalp sağlığı için kan basıncının önemi büyüktür. Bu yüzden badem kan basıncını dengelerken aynı zamanda kalp sağlığını korumaktadır. Enerjiyi Arttırır: Badem manganez, bakır ve riboflavin içermektedir ve bu maddeler enerji üretimi için metabolizmaya çok yardımcı olurlar. Yolda yürürken bile kolayca bulabilir ve tüketebilirsiniz.

Badem manganez, bakır ve riboflavin içermektedir ve bu maddeler enerji üretimi için metabolizmaya çok yardımcı olurlar. Yolda yürürken bile kolayca bulabilir ve tüketebilirsiniz. Badem Kanseri Önler: Ulusal Kanser Merkezi, yüksek diyet lifleri içeren bademin özellikle kolon kanserini önleme noktasına etkili olabileceğini belirtmiştir.

Ulusal Kanser Merkezi, yüksek diyet lifleri içeren bademin özellikle kolon kanserini önleme noktasına etkili olabileceğini belirtmiştir. Badem Diyabete Karşı Koruma Sağlar: Badem özellikle yemeklerden sonra glikoz ve insülin seviyelerinde meydana gelen artışı azaltmak için yardımcı olur. Diyabet hastalarında sık sık yemek esnasında veya yemekten sonra meydana gelen şeker seviyesinin artması sorunu badem giderebilir. Ve şeker seviyesini sağlıklı bir seviyede tutabilir.

Badem özellikle yemeklerden sonra glikoz ve insülin seviyelerinde meydana gelen artışı azaltmak için yardımcı olur. Diyabet hastalarında sık sık yemek esnasında veya yemekten sonra meydana gelen şeker seviyesinin artması sorunu badem giderebilir. Ve şeker seviyesini sağlıklı bir seviyede tutabilir. Gebelik Döneminde Badem: Badem yeni doğan bebeklerde doğum kusurlarını gideren folik asit içerir. Ayrıca, sağlıklı hücre büyümesi ve doku oluşumunu teşvik eder. Doktorlar gebe kadınlara folik asit takviyesi reçetelerde verirler ama badem anne ve bebeğin sağlığını korumak için yeterli derecede folik asit içerir.

Badem yeni doğan bebeklerde doğum kusurlarını gideren folik asit içerir. Ayrıca, sağlıklı hücre büyümesi ve doku oluşumunu teşvik eder. Doktorlar gebe kadınlara folik asit takviyesi reçetelerde verirler ama badem anne ve bebeğin sağlığını korumak için yeterli derecede folik asit içerir. Badem Kilo Vermeye Yardımcı Olur: Birçok araştırma bademin kilo vermeye yardımcı olduğunu ortaya koymuştur. Bademin bağırsak hareketlerini arttırdığı bilinen bir şeydir. Bu özelliği ile daha hızlı kilo vermek isteyenlerin düzenli olarak kullanabileceği nadir besinlerdendir. Ayrıca içerdiği lifler yardımıyla toksinleri de temizler.

Birçok araştırma bademin kilo vermeye yardımcı olduğunu ortaya koymuştur. Bademin bağırsak hareketlerini arttırdığı bilinen bir şeydir. Bu özelliği ile daha hızlı kilo vermek isteyenlerin düzenli olarak kullanabileceği nadir besinlerdendir. Ayrıca içerdiği lifler yardımıyla toksinleri de temizler. Badem Kabızlığı Önler: Bademin lif açısından zengin olduğunu söylemiştir ve diğer birçok lif açısından zengin olan gıdalar gibi badem kabızlığı önlemeye yardımcı olur. Bununla birlikte, sindirim sürecini kolaylaştırır, sindirim siteminin yorulmasını engeller. Günde 4 veya 5 tane badem yemeniz bile sindirim sisteminizin düzenli bir şekilde çalışmasına yeter.

Bademin lif açısından zengin olduğunu söylemiştir ve diğer birçok lif açısından zengin olan gıdalar gibi badem kabızlığı önlemeye yardımcı olur. Bununla birlikte, sindirim sürecini kolaylaştırır, sindirim siteminin yorulmasını engeller. Günde 4 veya 5 tane badem yemeniz bile sindirim sisteminizin düzenli bir şekilde çalışmasına yeter. İçerisindeki besleyici yağlar ile kişiyi tok tutarak kilo vermeyi kolaylaştırır. Günde 10 15 tane tüketilecek olan badem, çiğ ve tuzsuz tercih edilmelidir.

Zihin ve beden yorgunluğuna iyi gelir.

Üreme yolları, böbrek ve mesanede oluşan iltihaplanmaları yok eder.

Safra kesesinde oluşabilecek taşları engeller.

Kemik sağlığının korunmasında rol oynayan fosfor içeren badem, kemik ağrılarının önlenmesinde yardımcı olur.

E vitamini açısından zengin olan badem; saç dökülmelerinde koruyucu rol oynar.

Magnezyum, folik asit ile bünyeyi koruyan badem; arterlerde leke oluşumunu engeller.

Bağışıklık sistemini güçlendiren badem, içerdiği alkali ile vücuda giren sağlıksız maddelerin atılımında yardımcı olur.

Cilt bakımında önemli bir kaynak olan badem, temizlik ürünlerinde kullanılır.

Kan basıncını düzenleyen potasyum ile badem, tansiyon hastaları için önemli besin kaynağıdır.

Enerji veren badem, içerdiği bakır ile sizi zinde tutar.

Kolon kanseri riskini içerdiği diyet lifleri ile önler.

Badem, insilün ve glikozun artmasını engelleyerek yemek sonrasında şeker düzeyinizi sağlıklı tutar.

Sinir sistemini sağlıklı işlemesini desteklediğinden bayinin daha konsantre çalışmasını sağlar. Ayrıca hafızayı güçlendirdiğinden unutkanlık hastalığının önüne geçer.

Uzmanlar 4 çiğ bademle beraber bir bardak ballı süt içildiğinde yukarıda sayılan faydaların daha fazla olacağını vurguluyor. Kan dolaşımı sağlayan bu besinler kişinin direncini artırır. Bademi genel olarak aç karnına tüketerek yiyecek emilimini hızlandırabilirsiniz.