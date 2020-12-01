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Bademli kaymaklı tavuk yahnisi tarifi, nasıl yapılır?

Hemen her çeşidi afiyetle tüketilen ve bir o kadar da sağlıklı olan tavuk yemekleri arasında yeni bir lezzet arıyorsanız, bademli kaymaklı tavuk yahnisi tam size göre... Peki bu eşsiz lezzeti nasıl hazırlanır? Bademli kaymaklı tavuk yahnisi tarifi nedir? Püf noktaları nelerdir? Bademli kaymaklı tavuk yahnisi nasıl yapılır?

Bademli kaymaklı tavuk yahnisi tarifi, nasıl yapılır?

Tavukların sebzeler ve nefis bir kaymakla buluştuğu akşam yemekleri için lezzet dolu harika bir yemek. Bademli kaymaklı tavuk yahnisi ile sevdiklerinize unutamayacakları bir tat hazırlayın.

Bademli Kaymaklı Tavuk Yahnisi İçin Gereken Malzemeler:

150 gram tavuk bonfile

1 adet çarliston biber

1/2 adet kırmızı biber

60 gram mantar

4 adet arpacık soğan

1 diş sarımsak

5-6 adet çiğ badem

1 adet küçük boy domates

50 gram kaymak

1 yemek kaşığı ayçiçek yağı

1/2 çay kaşığı tuz

1/3 çay kaşığı karabiber

3 dal maydanoz

Bademli Kaymaklı Tavuk Yahnisi Yapılışı:

Kemiksiz tavuk bonfileyi iri küpler halinde doğrayın.

Mantarları ise ince ince dilimleyin.

Domatesleri de küp şeklinde kesin.

Kabuğunu soyduğunuz arpacık soğanları bütün olarak bırakın.

Renkli biberleri de ayıklayıp, çekirdeklerini çıkardıktan sonra küp şeklinde doğrayın. Sarımsağı ince ince kıyın.

Pişirme işlemi sonrasında ekleyeceğiniz maydanoz yapraklarını incecik kıyın.

Ilık suda beklettiğiniz çiğ bademlerin kabuklarını soyun.

Ayçiçek yağını derin bir tavada ısıtın.

Tavuk eti ve bademleri yüksek ateşte soteleyin.

Doğranmış sarımsakları ekleyip, karıştırın.

Ardından arpacık soğan, renkli biberler, mantar, tuz, karabiber ve domates küplerini katarak, soteleme işlemini sürdürün.

Son olarak kaymak ve doğranmış maydanoz yapraklarını ekleyin.

3 dakika daha pişirdikten sonra ocaktan alın.

Sıcak olarak, bekletmeden sevdiklerinizle paylaşın.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Kaymağı ekledikten sonra pişirme işlemini kısa süre sürdürün.

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YORUMLAR

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