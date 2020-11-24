Kavrulmuş bademin tadı ile sütün uyumu muhteşem. Küçük misafirleriniz için hazırlayabileceğiniz besleyici bir karışım; bademli süt kokteyli.



Kaç Kişilik: 1

Hazırlama Süresi: 5 dakika

Pişirme Süresi: 0



Bademli Süt Kokteyli İçin Gereken Malzemeler:



2 yemek kaşığı kavrulmuş badem

1 su bardağı süt

1 çay kaşığı vanilya



Üzeri İçin;



1/2 çay kaşığı tarçın



Bademli Süt Kokteyli Yapılışı:



Kavrulmuş bademleri mutfak robotunda toz hale getirelim.

Süt ve vanilyayı ekledikten sonra iyice karıştıralım.

Servis bardaklarına aldığınız kokteyllerin üzerine tarçın serperek, sevdiklerimizle paylaşalım.

Afiyet olsun…



Püf Noktası:



Bu tarife, isteğe göre bir ölçek acıbadem şurubu ekleyerek de bademli süt kokteylini hazırlayabilirsiniz.