Kavrulmuş bademin tadı ile sütün uyumu muhteşem. Küçük misafirleriniz için hazırlayabileceğiniz besleyici bir karışım; bademli süt kokteyli.
Kaç Kişilik: 1
Hazırlama Süresi: 5 dakika
Pişirme Süresi: 0
Bademli Süt Kokteyli İçin Gereken Malzemeler:
2 yemek kaşığı kavrulmuş badem
1 su bardağı süt
1 çay kaşığı vanilya
Üzeri İçin;
1/2 çay kaşığı tarçın
Bademli Süt Kokteyli Yapılışı:
Kavrulmuş bademleri mutfak robotunda toz hale getirelim.
Süt ve vanilyayı ekledikten sonra iyice karıştıralım.
Servis bardaklarına aldığınız kokteyllerin üzerine tarçın serperek, sevdiklerimizle paylaşalım.
Afiyet olsun…
Püf Noktası:
Bu tarife, isteğe göre bir ölçek acıbadem şurubu ekleyerek de bademli süt kokteylini hazırlayabilirsiniz.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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