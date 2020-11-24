Bademin, kurabiyelere çok yakıştığı malum. İstedik ki bademler, undan rol çalsın. Bademli unsuz da kurabiye yapılabileceğinin en lezzetli örneği olsun. Tereyağının yardımıyla kıyır kıyır, nefis bir dokuya sahip kendileri. Sıcacık sütle yemenizi şiddetle tavsiye ediyor ve tarife buyur ediyoruz.

Kaç Kişilik: 1 tepsi

Hazırlama Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 10 dakika

Bademli Unsuz Kurabiye İçin Gereken Malzemeler:

1,5 su bardağı çiğ badem

1 adet yumurta

1 çay bardağı toz badem

100 gram oda sıcaklığında tereyağı

1 su bardağı toz şeker

1 çay kaşığı tuz

1 paket vanilya

Üzeri İçin:

50 gram çiğ badem

Bademli Unsuz Kurabiye Yapılışı:

Oda sıcaklığındaki tereyağını bir kaba alın.

Üzerine toz şekeri ilave ederek, mikser yardımıyla çırpın.

Kremamsı bir kıvam aldığında içerisine yumurtayı ilave edin.

1-2 dakika daha çırpın.

Çiğ bademleri, sıcak su bulunan bir kasede 20 dakika bekletin.

Suyunu süzdürdükten sonra bademleri, tamamen toz hale getirmeden, hafif iri kalacak şekilde rondoda çektirin.

Şeker ve tereyağı karışımının üzerine ilave edin.

Toz badem, vanilya ve tuz ekleyerek, spatula yardımıyla karıştırın.

Elde ettiğiniz hamuru streç filme sararak, buzdolabında en az 1 saat kadar bekletin.

Bu süre sonunda ceviz büyüklüğünde parçalar koparın.

Elinizle, yuvarlak şekiller verin.

Ortalarına hafifçe bastırın.

Bademleri yerleştirin.

Pişirme kağıdı serili fırın tepsisine, kurabiyelerinizi yerleştirin.

180 derecede, 10-12 dakika kadar pişirin.

Çıkarıp oda sıcaklığında dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Tereyağı ağırlıklı ve unsuz bir kurabiye olduğundan dolayı buzdolabında en az 1 saat, mümkünse bir gece kadar dinlendirmeniz gerekir.

Pişirirken kabarmaya ihtiyaç duymadığından içine kabartma tozu ilave etmenize de gerek kalmıyor.

Pişirdikten sonra mutlaka oda sıcaklığında dinlendirin.