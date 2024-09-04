Badou Ndiaye, Gaziantep FK'da

Transfer çalışmalarına devam eden Gaziantep Futbol Kulübü, orta saha bölgesine önemli bir takviye yaptı.

Gaziantep ekibi, son olarak Pendikspor forması giyen 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Badou Ndiaye ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Ndiaye, Başkan Memik Yılmaz ve Futbol Şube Sorumlusu Mustafa Kara’nın katılımıyla düzenlenen törende 2 yıllık resmi sözleşmeye imza attı.