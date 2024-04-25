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        Haberler Dünya BAE 75 yılın en şiddetli yağışının bıraktığı hasar için 545 milyon dolar ayırdı

        BAE 75 yılın en şiddetli yağışının bıraktığı hasar için 545 milyon dolar ayırdı

        Birleşik Arap Emirlikleri'nde 8 gün önce son 75 yılın en yüksek yağış miktarı kayda geçti. Ülkenin çeşitli bölgelerinde etkili olan şiddetli yağış uçuşların ertelenmesine, uzaktan eğitim ve çalışma yöntemine geçilmesine yol açtı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 00:43 Güncelleme: 25.04.2024 - 00:45
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        BAE'den sel hasarı için 545 milyon dolar
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        Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ülkede 8 gün önce meydana gelen sel felaketinin zararını karşılamak için yaklaşık 545 milyon dolar tahsis ettiklerini duyurdu.

        BAE haber ajansı WAM'ın haberine göre, BAE Başbakanı ve Dubai Emiri Muhammed bin Raşid Al Maktum'un da katıldığı başkent Abu Dabi'de gerçekleştirilen kabine toplantısında, ülkede geçtiğimiz günlerde yaşanan hava koşullarının sonuçları ve etkileri görüşüldü.

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        Toplantıda konuşan BAE Başbakanı Al Maktum, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid'in selden kaynaklanan hasarın kontrolü, ailelere destek verilmesi ve altyapının derhal incelenmesi yönünde talimatlar verdiğini belirtti.

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        Vatandaşlarının ve bölge sakinlerinin güvenliğinin en önemli öncelikleri olduğunu vurgulayan Al Maktum, "Vatandaşların konutlarında, evlerinde meydana gelen hasarların giderilmesi için 2 milyar dirhem (yaklaşık 545 milyon dolar) tutarında bir miktarı onayladık. Bu dosyanın takibi, evlerdeki hasarların belirlenmesi ve tazminatların ödenmesi için bakanlık komitesi oluşturduk." ifadelerini kullandı.

        Al Maktum, ayrıca Bakanlar Kurulu'nda sağanak ve su baskınlarının altyapıya verdiği zararları değerlendirmek, devlet düzeyinde çözüm ve tedbirler önermek üzere Enerji ve Altyapı Bakanlığı başkanlığında bir komisyon oluşturduklarını aktardı.

        BAE, 16 Nisan'da ülkede son 75 yılın en yüksek yağış miktarının kaydedildiğini duyurmuştu. Kötü hava koşulları ülkede havalimanlarının kapanmasına, uçuşların aksamasına, ekonomik hayatta sıkıntılar yaşanmasına yol açmıştı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Birleşik Arap Emirlikleri
        #Sel
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