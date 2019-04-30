Birleşik Arap Emirlikleri'nde M.A.A adlı Türk vatandaşına teröre destek olduğu gerekçesiyle Abu Dabi Federal Temyiz Mahkemesi'nce ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. Aynı davada yargılanan bir Arap vatandaşı da DEAŞ propagandası yapmakla suçlanmış ve 10 yıl hapse mahkum edilmişti. Hem M.A.A'nın hem de Arap vatandaşının temyiz başvurusunu reddeden Federal Yüksek Mahkeme, Türk vatandaşına ve Arap vatandaşına verilen cezayı onadı.

Mahkeme dava kapsamında ele geçirilen tüm kamera, bilgisayar ve diğer elektronik cihazlara el konmasına, mahkumun cezasını çektikten sonra sınır dışı edilmesini ve mahkeme masraflarını ödemesine karar verdi.

KARAR, TÜRKİYE'DE İKİ BAE'LİNİN YAKALANMASININ ARDINDAN GELDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, BAE için casusluk faaliyeti yürüttüğü iddiasıyla yakalanan ve 19 Nisan'da tutuklanan iki şüpheliden biri, cezaevinde kendini astı.

Silivri Cezaevi'nde intihar eden tutuklu, "siyasi ve askeri casusluk" ile "uluslararası casusluk" suçlarından tutuklanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) için çalıştığı iddiasıyla 10 gün önce casusluk suçundan tutuklanan şüphelinin cezaevinde kaldığı tek kişilik odada dün nöbetçi infaz koruma memuru tarafından banyo kapısında asılı olarak bulunduğunu açıklamıştı.