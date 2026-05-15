BAE ile Hindistan arasında yatırım anlaşmaları imzalandı

BAE resmi haber ajansı WAM'da yer alan habere göre, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid, ülkesini ziyaret eden Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile ikili işbirliğini görüştü.

Abu Dabi'de gerçekleşen görüşmenin ardından iki ülke arasında stratejik ortaklığı genişletmeyi hedefleyen bir dizi mutabakat zaptı ve anlaşmalar imzalandı.

BAE ve Hindistan, savunma ve teknoloji başta olmak üzere çeşitli alanları kapsayan 18,36 milyar dirhem (yaklaşık 5 milyar dolar) değerinde yatırım anlaşmalarına imza attı.

Söz konusu anlaşmalar, BAE ve Hindistanlı petrol şirketleri arasında stratejik işbirliğinin yanı sıra iki ülke savunma bakanlıklarının "Stratejik Savunma Ortaklığı Çerçeve Anlaşmasını" kapsıyor.​​​​​​​

Hindistan Başbakanı Nerandra Modi, bu sabah resmi ziyarette bulunmak üzere BAE'ye geldi. Görüşmelerin ardından ülkeden ayrılan Modi'nin Avrupa'ya geçerek İsveç, Norveç, İtalya ve Hollanda'yı da ziyaret edeceği kaydedildi.

