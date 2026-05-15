        Haberler Dünya BAE ile Hindistan arasında yatırım anlaşmaları imzalandı | Dış Haberler

        BAE ile Hindistan arasında yatırım anlaşmaları imzalandı

        Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Hindistan ile yaklaşık 5 milyar dolar değerinde yatırım anlaşmaları imzaladığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Mayıs 2026 - 18:17 Güncelleme:
        BAE ile Hindistan arasında yatırım anlaşmaları

        BAE resmi haber ajansı WAM'da yer alan habere göre, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid, ülkesini ziyaret eden Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile ikili işbirliğini görüştü.

        Abu Dabi'de gerçekleşen görüşmenin ardından iki ülke arasında stratejik ortaklığı genişletmeyi hedefleyen bir dizi mutabakat zaptı ve anlaşmalar imzalandı.

        BAE ve Hindistan, savunma ve teknoloji başta olmak üzere çeşitli alanları kapsayan 18,36 milyar dirhem (yaklaşık 5 milyar dolar) değerinde yatırım anlaşmalarına imza attı.

        Söz konusu anlaşmalar, BAE ve Hindistanlı petrol şirketleri arasında stratejik işbirliğinin yanı sıra iki ülke savunma bakanlıklarının "Stratejik Savunma Ortaklığı Çerçeve Anlaşmasını" kapsıyor.​​​​​​​

        Hindistan Başbakanı Nerandra Modi, bu sabah resmi ziyarette bulunmak üzere BAE'ye geldi. Görüşmelerin ardından ülkeden ayrılan Modi'nin Avrupa'ya geçerek İsveç, Norveç, İtalya ve Hollanda'yı da ziyaret edeceği kaydedildi.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

