Türkiye'ye vizeyi askıya aldı! 0:00 / 0:00

AA

Körfez ülkelerinden Birleşik Arap Emirlikleri (BAE),dikkat çeken bir adım daha attı. BAE, 18 Kasım'dan itibaren aralarında Türkiye ve 8 Arap ülkesinin de bulunduğu 13 ülkenin vatandaşlarına yeni vize verilmesini bir sonraki duyuruya kadar askıya aldı.

Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed Al Nahyan.

8'İ ARAP ÜLKESİ 13 ÜLKEYİ KAPSIYOR

AA'da yer alan habere göre Dubai Havaalanı Serbest Bölge Yönetimi "Dafza" tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Yemen, Suriye, Irak, Libya, Afganistan, Pakistan, Somali, Lübnan, Kenya, Tunus, Cezayir, Türkiye ve İran vatandaşlarına vize verilmesi askıya alındı.

TALEPLER AYRI AYRI DEĞERLENDİRİLECEK

Dafza çalışanları alınan kararı doğrularken, bilgi eksikliği olduğunu ve söz konusu ülkelerden gelen bireysel taleplerin ayrı ayrı ele alınacağını aktardı. Açıklamada askıya alma kararı için bir sebep belirtilmezken, 18 Kasım'da uygulamaya giren kararın ne zaman sona ereceği hakkında bilgi verilmedi.