        BAE: ‏Suudi Arabistan'ı hedef alan herhangi bir askeri operasyon için hiçbir Yemenli tarafı yönlendirmedik

        BAE: ‏Suudi Arabistan'ı hedef alan herhangi bir askeri operasyon için hiçbir Yemenli tarafı yönlendirmedik

        Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Yemenli taraflar arasındaki mevcut gerilime "BAE'nin adının karıştırılmasını" kesin bir dille reddettiklerini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 15:31 Güncelleme: 30.12.2025 - 15:31
        BAE'den Suudi Arabistan'a: Bizim Yemen'de bir dahlimiz yok
        Yemen'de meşru hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonunun, Hadramevt'te ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) kontrolünde bulunan Mukalla Limanı'nda "sınırlı bir askeri operasyon" gerçekleştirmesinin ardından BAE Dışişleri Bakanlığından ilk açıklama yapıldı.

        Açıklamada "Kardeş ülke Suudi Arabistan'ın güvenliğine ve istikrarına olan bağlılığımızı, egemenliğine ve ulusal güvenliğine olan saygımızı teyit ediyoruz." denildi.

        Yemenli taraflar arasındaki mevcut gerilime BAE’nin adının karıştırılmasını kesin bir dille reddedilen açıklamada, "Suudi Arabistan'ı hedef alan herhangi bir askeri operasyon için hiçbir Yemenli tarafı yönlendirmedikleri" ifade edildi.

        BAE'nin Yemen'de meşru hükümetin daveti ve Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu kapsamında bulunduğu vurgulandı.

