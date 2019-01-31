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Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, Galatasaray’dan Suudi Arabistan’ın El Hilal takımına transfer olan Bafétimbi Gomis ile Kaşımpaşa’nın golcüsü Mbaye Diagne, önceki akşam bir alışveriş merkezinde bir araya geldi. Birlikte yemek yiyen iki golcü, kısa bir alışveriş merkezi turu yaptı.