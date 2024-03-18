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        Bagaj kapağında tehlikeli yolculuk

        Şanlıurfa'da bir kişi, otomobilin bagaj kapağının üzerindeki yolculuk yaptı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 10:37 Güncelleme: 18.03.2024 - 10:40
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        Bagaj kapağında tehlikeli yolculuk
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        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir kişi, hareket halindeki bir aracın bagaj kapağında yolculuk yaptı.

        O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla Karakoyunlu Mahallesi İpekyol Caddesi'nde kaydedildi.

        İsmi henüz öğrenilemeyen bir kişinin rahat tavırları dikkatlerden kaçmazken yan yola giren otomobil bir süre sonra gözden kayboldu.

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        #Şanlıurfa
        #bagaj kapağında yolculuk
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