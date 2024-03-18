Bagaj kapağında tehlikeli yolculuk
Şanlıurfa'da bir kişi, otomobilin bagaj kapağının üzerindeki yolculuk yaptı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Giriş: 18.03.2024 - 10:37 Güncelleme: 18.03.2024 - 10:40
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir kişi, hareket halindeki bir aracın bagaj kapağında yolculuk yaptı.
O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla Karakoyunlu Mahallesi İpekyol Caddesi'nde kaydedildi.
İsmi henüz öğrenilemeyen bir kişinin rahat tavırları dikkatlerden kaçmazken yan yola giren otomobil bir süre sonra gözden kayboldu.
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