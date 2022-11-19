Ev sahibi dehşeti! Kapıyı kırdı 0:00 / 0:00

AA

İstanbul Bağcılar'da bir kişi, kira konusunda anlaşmazlık yaşadığı ev sahibi tarafından evinin duvar ve kapısının balyozla kırıldığını belirterek, şikayette bulundu. Bağcılar Kirazlı Mahallesi'nde oturan Muhammet Güner, gazetecilere yaptığı açıklamada, ev sahibi Murat Ç. ile uzun süredir anlaşmazlık yaşadığını vurgulayarak, bu kişinin eşi ve çocuklarıyla oturduğu dairenin kapısını kırıp, engelli kardeşini tartakladığını öne sürdü. Bağcılar Belediyesinde temizlik işçisi olarak çalıştığını ifade eden Güner, 2017’den bu yana kiracı olarak oturduğu evde obezite hastası eşi ve iki erkek kardeşiyle birlikte yaşadığını söyledi.

İŞTE O BALYOZ Ev sahibi ile yaklaşık iki yıldır kira ücreti nedeniyle anlaşamadıklarını belirten Güner, "Son iki yıldır bize baskı yapmaya başladı. Geçen yıl 1250 lira olan kira için 2 bin lira talep etti. Ben de kendisine yasal sınır olan TEFE-TÜFE oranında artış yapabileceğimi söyledim. Oğluna ev düzeceğini belirterek, oturduğumuz daireyi boşaltmamızı istedi. Ben kendisinden ihtarname çekmesini isteyerek, kirada 250 lira artışa gittim." ifadesini kullandı. Yaşanan tartışmanın ardından ev sahibinin kendisi ve ailesi üzerinde baskı kurduğunu öne süren Güner, evi boyatma talebine de karşı çıktığını kaydetti.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUM" Bu yıl kira artış ayı olan ekimde ev sahibi ile yeniden görüştüklerini anlatan Güner, "Kendisine 1500 lira olan kira için 2 bin lira teklif ettim ama benden 5 bin lira istedi. Bu parayı ödeyemeyeceğimi söyledim. Kirayı daha önce elden veriyordum. Kendisinden IBAN istedim ama vermeyince yasal TEFE-TÜFE oranında zam yaparak PTT üzerinden yatırdım. 26 Ekim'de ben şehir dışında iken ev sahibi, oğlu ve kızıyla gelerek kapımızı tekmeleyip tehdit ve hakaretlerde bulunmuş. Bunun üzerine savcılığa giderek suç duyurusunda bulundum." diye konuştu. Güner, apartmanda üst katında oturan ev sahibinin son olarak dün evde olmadığı bir vakitte gelerek, balyozla kapıyı ve duvarı kırdığını belirtti.