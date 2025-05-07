Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul Bağcılar'da temel kazısı sırasında hasar gören bina tahliye edildi - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Bağcılar'da temel kazısı sırasında hasar gören bina tahliye edildi

        İstanbul Bağcılar'da bitişiğindeki temel kazısı sırasında hasar gören 5 katlı bina tahliye edildi. 5 katlı bina mühürlenirken, inşaatın temel çukuru da kapatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 00:53 Güncelleme: 07.05.2025 - 00:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Temel kazısında bina hasar gördü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Fatih Mahallesi 1868 Sokak'taki 5 katlı binanın yan tarafında yürütülen temel kazma çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi.

        İhbar üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi.

        İncelemede bitişiğindeki yapıdan ayrıldığı tespit edilen 5 katlı bina ekipler tarafından tahliye edildi.

        Bina sakinlerinin bir kısmının yakınlarının yanına gittiği, bazılarının ise otel ve tesislere yerleştirildiği öğrenildi.

        5 katlı bina mühürlenirken, inşaatın temel çukuru da kapatıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #istanbul
        #istanbul haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hindistan Pakistan'a saldırdı
        Hindistan Pakistan'a saldırdı
        Inter tarih yazdı: Final biletini aldı!
        Inter tarih yazdı: Final biletini aldı!
        Yeni HSK üyeleri belirleniyor
        Yeni HSK üyeleri belirleniyor
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        İstanbul Emniyeti'nden detaylı açıklama
        İstanbul Emniyeti'nden detaylı açıklama
        Yunan bakandan Türk savunma sanayiine övgü
        Yunan bakandan Türk savunma sanayiine övgü
        Ahmet Minguzzi cinayetinde 2 kişi gözaltına alındı
        Ahmet Minguzzi cinayetinde 2 kişi gözaltına alındı
        Uber, Trendyol GO'yu aldı!
        Uber, Trendyol GO'yu aldı!
        Trump: Husilere saldırılar duracak
        Trump: Husilere saldırılar duracak
        Süper Lig'de 34. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de 34. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Tacizcisi tutuklandı
        Tacizcisi tutuklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokak röportajları tepkisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokak röportajları tepkisi
        2025 MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası heyecanı HT Spor'da!
        2025 MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası heyecanı HT Spor'da!
        Özel'e saldıran evlat katilinin tüm ifadesi!
        Özel'e saldıran evlat katilinin tüm ifadesi!
        Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı!
        Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı!
        Fenerbahçe'de Mourinho için kritik günler!
        Fenerbahçe'de Mourinho için kritik günler!
        HT Spor, Yılın Çıkış Yapan Spor Kanalı seçildi
        HT Spor, Yılın Çıkış Yapan Spor Kanalı seçildi
        Ünlüleri bir araya getiren yılın daveti!
        Ünlüleri bir araya getiren yılın daveti!
        Dünya devi Skechers satılıyor
        Dünya devi Skechers satılıyor
        Son filminden görüntüler yayınlandı
        Son filminden görüntüler yayınlandı