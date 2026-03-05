Bağcılar'daki Kuba Camii'nin temeli atıldı

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı gerçekleştirilen Kuba Camii'nin temeli atıldı.

Kuran-ı Kerim okunmasıyla başlayan temel atma töreninde konuşan İlçe Kaymakamı Abdullah Uçgun, "Hayırlı işlere imza atıyoruz. İnşallah kısa zamanda bu cami burada yükselecek" dedi.

Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız ise "Belediye olarak riskli camilerimizin projesini yapıyoruz, yıkımını gerçekleştiriyoruz ve hafriyat alımını yapıyoruz. Temelini de atıyoruz. 45 cami daha var belirli periyotlarla bunları da kentsel dönüşümle ilçemize kazandıracağız. Süreci cami derneğimizle birlikte takip ediyoruz" diye konuştu.

Toplam 1416 metrekarelik alana inşa edilen camide bordum kat, zemin kat, mahfil katı ve harim alanı yer alıyor. Zemin kat içinde mescit ve abdesthaneler bulunuyor. İnşaat tamamlandıktan sonra açılacak olan camide aynı anda 759 kişi ibadet edebilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bağcılar Belediyesi ve cami derneğinin katkılarıyla yapılacak yeni caminin temel atma törenine; Bağcılar İlçe Müftüsü Ömer Kayhan, AK Parti İlçe Başkanı Mikail Çakır, meclis üyeleri, birim müdürleri, din görevlileri, muhtar ve mahalle sakinleri de katıldı.