Bağdat Caddesi’nde Galatasaray taraftarlarının araçlarına saldırı
Kadıköy'de şampiyonluk kutlaması yapan Galatasaray taraftarlarının araçlarına Fenerbahçe taraftarları saldırdı.
Kadıköy'de şampiyonluk kutlaması yapan Galatasaray taraftarlarının araçlarına Bağdat Caddesi'nde Fenerbahçe taraftarları şişe ve taşlarla saldırdı. Olayın ardından polis ekipleri cadde üzerinde yoğun güvenlik önlemi aldı.
Bağdat Caddesi'nde meydana gelen olayda bazı Galatasaray taraftarları Bağdat Caddesi'nde konvoy yaptı. Cadde üzerine bulunan Fenerbahçe taraftarları, Galatasaraylıların araçlarına taş ve şişe fırlattı.
Galatasaraylıların araçlarına saldıran Fenerbahçelilere polis müdahale etti. Elinde Galatasaray logolu çanta bulunan bir kadını polis ekipleri caddeden uzaklaştırdı.