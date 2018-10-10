DEAŞ saflarına katıldıktan sonra Irak’ta düzenlenen operasyonlarda öldürülen Türklerin yetim kalan çocukları, Türkiye’nin girişimleri sonucu sessiz sedasız Türkiye’ye döndü. Anne ve babaları öldükten sonra Irak güvenlik güçlerine teslim edilen ve Bağdat’ın Rusafa bölgesindeki Salihiye Yetimhanesi’ne yerleştirilen beşi 3 yaşından küçük, en büyüğü 12 yaşındaki toplam 17 yetim çocuk önceki akşam Ankara’ya ulaştı.

Türkiye’nin çeşitli illerinden DEAŞ’a katılan ailelerin çocuklarını, ilk olarak Bağdat’ta yakınlarını arayan bir grup Türk vatandaşı buldu. Daha sonra çocukların Türkiye’ye getirilmesi için TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Dışişleri Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız devreye girdi. Türk hükümeti tarafından yapılan girişimleri aylar sonra sonuç verdi. Dönüş operasyonu için önceki gün düğmeye basıldı.

ELÇİLİK EKİBİ EŞLİK ETTİ

Vatan'dan İlker Akgüngör'ün haberine göre, Salihiye Yetimhanesi’nden Türkiye’nin Bağdat Büyükelçiliği’ne getirilen çocuklara, büyükelçilik personeli olan 5 kişilik bir ekip refakat etti. Çocukların Bağdat Havaalanı’na transferi Irak güvenlik güçlerinin gözetiminde yapıldı. Yetim çocuklar önceki gün Irak Havayolları’nın Bağdat’tan kalkan IA201 sefer sayılı tarifeli uçağıyla 19.30’da Ankara’ya indi.

Bağdat Büyükelçiliği personelinin getirdiği çocuklar, Türkiye’ye Esenboğa Havalimanı’ndaki VIP salonundan giriş yaptı. Emniyet görevlileri tarafından giriş işlemleri hızla tamamlanan çocukları, Ankara İl Müdür Yardımcısı Osman Doğan’ın başında olduğu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri tutanakla teslim aldı. Yetkililer çocukların genel durumlarının iyi olduğunu belirtti.

AKRABALARI ALACAK

Türkiye’de çocuklara bakacak olan akrabalarına geçtiğimiz hafta içinde emniyet güçleri tarafından bilgi verildi. Çocukların Ankara’da detaylı sağlık kontrolünden geçirileceği ve pedagoglar ile psikologlarla görüştürüleceği tahmin ediliyor. Bu sürecin ardından çocukların Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından akrabalarına teslim edilmesi bekleniyor.

TERÖRİST OLMASINLAR

Irak devleti çocukların büyüyüp terörist olarak tekrar ülkesine gelmemesi için bazı bilgiler talep etti. Çocukların kime teslim edileceği, teslim edilecek ailenin DEAŞ ile bağlantısı, güvenlik tarama bilgileri, çocukların nasıl bir evde yaşayıp, nasıl eğitim alacaklarına gibi konularda 8 başlık, Aile Bakanlığı yetkilileri tarafından incelendi. Çocukları alacak akrabalarının şartlarıyla ilgili ev kontrolleri yapıldı. Irak devleti bu bilgilerle ikna edildi.

ENKAZDAN SADECE O SAĞ KURTARILDI

Yetim çocuklardan M. A. K. (12), 4 çocuklu bir ailenin oğluydu. Telafer’e yapılan kuşatmada evleri bombalandı. Annesi, babası ve 3 kardeşi bombalamada öldü. Yıkılan evin enkazından sadece M. çıkarıldı. Samsunlu D. Ailesi’nden ise altı erkek kardeş M. (12), A. (11), E. (10), Y. (6) ile Irak’ta doğan Y. (2) ve M. F. (1) birlikte kalıyordu. Irak’a geçen çocukların babası F. D. 2016’nın sonunda, anneleri S. ise 2017 Eylül’ünde Musul’da öldü.

ANNESİ OPERASYONDA GÖZLERİ ÖNÜNDE ÖLDÜ

Çocuklara ablalık yapan Z. E. Y.’nin (11) 13 yaşındaki abisi M. Y. kayıp. Üç kardeşi A. (6), M. H. (3), M. Ö. (1.5) ablalarıyla yaşıyor. Telafer operasyonu sırasında anneleri E. Y. sığındıkları metruk binada öldü. Z. ve kardeşleri Irak Ordusu’na teslim edildi. Konyalı A. ve N. S.’nin kızları R. (12) ile T.’nin (9) baba ve annesi bombardımanlarda öldü.

BABA İDAMA, ANNE MÜEBBETE MAHKUM

Batmanlı Y. Ailesi’nden Z. (11), M. (8) ve Y.’nin (4) anneleri S. ile babaları T. Y. yaşıyor. Y. ailesi Telafer Operasyonu’ndan yaklaşık bir ay önce kentten çıktığı için farklı bir statü uygulandı. Müebbet hapse mahkum edilen anneleri Bağdat Mutanna Cezaevi’ne gönderildi. Matar Cezaevi’ndeki babaları T. Y. ise idama mahkum edildi.

BOMBARDIMANDA AYAĞINI KAYBETTİ

Telafer’e düzenlenen bombardımanda yaralanarak dizinin altından bir ayağını kaybeden M. Ö. K.’nın (12) babası C. Telafer’e düzenlenen ilk bombardımanda öldü. Annesi S., Rusafa Cezaevinde tutuluyor. Ancak kardeşleri M. (13), A. (10), Y. S. (8) ile Irak’ta doğan F.’den (4) haber yok.

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