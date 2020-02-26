Baget tavuk tarifi, nasıl yapılır?

Baget tavuk nasıl yapılır? Baget tavuğu pişirmenin birçok farklı yolu vardır. Haşlama, fırında pişirme, ızgara yapma gibi. Ancak en lezzetlisi fırında pişirmedir. Hem ucuz hem hazırlamasının kolay olması nedeniyle ağızlarda lezzet şöleni uyandırmaya geliyor. Hafta içinin yoğun temposunda sizi hiç yormayacak bir tarif veriyoruz.

Baget Tavuk Malzemeler:

6 adet tavuk baget

3 yemek kaşığı zeytinyağı

3 diş sarımsak

2 yemek kaşığı soya sosu

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 adet soğan

1 adet patates

1 adet havuç

Yarım demet taze fesleğen

5-6 adet cherry domates

3 yemek kaşığı maden suyu

Baget Tavuk Yapılışı: