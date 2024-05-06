Bağırsakların düşmanına dikkat: Fazla protein tüketimi neden kabızlık yapar ve bu durumun önüne nasıl geçilir?
Protein, vücut için temel yapı taşlarından biridir ve dokuların onarımı, bağışıklık sistemini desteklemesi gibi birçok önemli fonksiyonda vücuda yardımcı olur. Bu sebeple protein alımı vücut için önemlidir ancak çok fazla protein tüketimi kabızlığa yol açabilir. Peki, ne yapmak gerekir? İşte, sizin için yapılması gerekenler!
Vücuttaki birçok biyolojik fonksiyonun yerine getirilmesinde önemli rol oynayan proteinler, çok fazla tüketildiğinde kabızlığa neden olabilir. Çok fazla protein tüketildiğinde ağız kokusu, karın ağrısı, dehidrasyon, yorgunluk ve kilo alımı gibi sorunlar yaşanabileceğinden dolayı protein fazlalığı yüzünden oluşan kabızlığın nasıl önlenebileceğini haberimizde derledik. İşte, detaylar...
PROTEİN NEDEN KABIZLIĞA NEDEN OLUR?
Proteinler diğer bileşiklere göre daha fazla tok tutma özelliğine sahip olduğu için bağırsaklarınızın düzgün çalışmasını sağlayan diğer önemli gıdalardan daha az yemenize neden olabilir. Bununla birlikte, insanların yemeyi kestiği ilk bileşik genellikle karbonhidratlardır. Bu yüzden yeterli miktarda karbonhidrat ve dolayısıyla lif alınmazsa kabız olma riski artar.
KABIZLIK NASIL ÖNLENEBİLİR?
Lif alımınızı artırarak kabızlığı önleyebilirsiniz. Yulafı, ekmek gibi pişmiş ürünlere karıştırmayı veya salata ve çorbaya eklemeyi deneyebilirsiniz. Protein alımınızı çeşitlendirebilirsiniz, örneğin daha fazla ızgara tavuk yerine fasulye, mercimek ve nohut gibi bitki bazlı yiyecekleri tercih edebilirsiniz.
Tohumlar, kuruyemişler ve yeşil yapraklı sebzeler gibi düşük karbonhidratlı sebzeler harika protein ve lif kaynaklarıdır. Bunun yanı sıra düzenli egzersiz yapmak kaslarınızı rahatlattığından işinize yarayabilir.
Son olarak ise lif alımını artırmak şişkinlik ve gaza sebep olabileceğinden dolayı bol su içmek liflerin bağırsaklardan rahat geçmesine yardımcı olabilir. Yani günde 8 bardak su içmeyi deneyebilirsiniz.
ÇOK FAZLA PROTEİN TÜKETMİŞ OLMAK NASIL ANLAŞILIR?
Her kişinin ihtiyaç duyduğu günlük protein miktarı farklıdır ve büyük ölçüde yaşa, cinsiyete, genel sağlık durumuna, aktivite düzeyine bağlıdır.
Nutrients dergisinde 2019’da yayınlanan araştırmaya göre sağlıklı yetişkinlerin günde vücut ağırlığının kilogramı başına 0,8 gram proteine ihtiyacı vardır. Bununla birlikte sık egzersiz yapan kişilerin daha fazla proteine ihtiyacı olabilir bu yüzden ona göre tüketim miktarlarını düzenlemeleri gerekebilir.
Kaynak: Health, Nutrients, Medline Plus