Bağışçıların yakınlarına organ naklinde öncelik tanınacak

TBMM'de kabul edilen düzenleme ile organ bağışının artırılması hedefleniyor. Düzenlemenin Türkiye'de 30 binin üzerinde organ bekleyen hastaya umut olması bekleniyor.

Bilkent Şehir Hastanesi Organ Bağışı ve Nakil Merkezi sorumlu hekimi Doç. Dr. Hayriye Cankar Dal, Türkiye'de organ bekleme listelerindeki hasta sayılarının her geçen gün arttığını söyledi. Doç. Dr. Dal, "Yapılan yeni düzenleme ile organ bağış prosedürleri kolaylaştırılmış, vatandaşlarımıza e-Devlet üzerinden organ bağışında bulunma imkanı sağlanmıştır. Yine organ bağışçısı kişinin iradesi esas alınacak ve vatandaşlarımıza e-Devlet üzerinden organ bağışçısı olma imkanı sağlanmıştır" dedi.

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Yeni düzenleme ile kişinin iradesinin esas alınacağının altını çizen Doç. Dr. Cankar Dal, "Kişi hayattayken organ bağışçısı olmuş ise beyin ölümü gerçekleşmesi durumunda organ bağışçısı olarak kabul edilecektir. 18 yaş ve üzeri herkes e-Devlet'ten organ bağışında bulunabilir. Kişinin ileri yaşta olması, eşlik eden hastalıklarının olması gibi durumlar organ bağışçısı olmasına engel değildir. Yine yapılan yeni düzenleme ile organ bağışçısı olan kişinin eşinin veya birinci derece yakınlarının organ nakline ihtiyaç duymaları halinde bu kişilere öncelik hakkı tanımıştır" diye konuştu.