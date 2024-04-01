31 Mart 2024 Yerel Seçim sonuçları ile Bağlar, Kayapınar, Sur ve Yenişehir Belediye Başkanları
Yerel seçimlerde oyların verilmesiyle gözler seçim sonuçlarına çevrildi. Diyarbakır ilinde vatandaşlık görevini yerine getiren seçmenler 31 Mart 2024 Belediye Başkanlığı Seçimi sonuçlarını Haberturk.com üzerinden canlı olarak takip edebiliyor. Kesin olmayan seçim sonuçlarının açıklanmasıyla "Bağlar, Kayapınar, Sur ve Yenişehir Belediye Başkanı kim oldu, hangi parti kazandı?" soruları da yanıt buldu. İşte Diyarbakır Bağlar, Kayapınar, Sur ve Yenişehir 2024 seçim sonuçları...
Türkiye, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler kapsamında sandık başına gitti. Oy kullanma işlemleri saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri sonuçları heyecanla takip edilmeye başladı. Kesin olmayan sonuçlara göre; Bağlar, Kayapınar, Sur ve Yenişehir Belediye Başkanları belli oldu. İşte, 2024 Diyarbakır Bağlar, Kayapınar, Sur ve Yenişehir Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları...
BAĞLAR, KAYAPINAR, SUR VE YENİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARI AÇIKLANDI
Kesin olmaya seçim sonuçlarına göre; Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Belediye Başkanı yüzde 71,83 oy oranı ile DEM Parti adayı Siraç Çelik,
Kayapınar ilçesinin Belediye Başkanı yüzde 68,86 ile DEM Partisi adayı Gülşen Sincar,
Sur ilçesinin Belediye Başkanı yüzde 63,60 oy oranı ile DEM Partisi adayı Adnan Örhan,
Yenişehir ilçesinin Belediye Başkanı ise yüzde 62,51 oy oranı ile DEM Partisi adayı Safiye Akdağ oldu.
Diyarbakır’da açılan sandık sayısı yaklaşık olarak yüzde 99,4 seviyesine ulaştı. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) birkaç gün içinde açıklayacağı kesin sonuçlarla birlikte, tüm belediye başkanları resmiyet kazanacak.
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SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun kapsamında, oy verme günü olan 31 Mart'a ilişkin yasaklar da bulunuyor. Yasanın 79. maddesi kapsamında oy verme günü, her türlü içki satışı ve içilmesi yasak olacak.
Oy verme gününde, bütün eğlence yerleri de oy verme süresince kapalı kalacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda ise yalnız yemek servisi yapılabilecek. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse silah taşıyamayacak.
Seçim günü saat 18.00'e kadar radyolar ve her türlü yayın organlarının seçim ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasak olacak, 18.00 ile 21.00 arasında yalnızca YSK'nin seçimle ilgili haber ve tebliğleri yayınlanabilecek. Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak ancak YSK bu süreyi öne alabilecek.
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