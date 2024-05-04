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        Haberler Magazin Bahadır Özdener'den, Sharon Stone'a 'Kurtlar Vadisi' yanıtı - Magazin haberleri

        Bahadır Özdener'den Sharon Stone'a yanıt

        ABD'li ünlü oyuncu Sharon Stone'un, 2005'te Andy Garcia ile birlikte konuk oyuncu olarak rol aldığı 'Kurtlar Vadisi' hakkındaki açıklamaları gündem oldu. Stone'un açıklamalarına dizinin senaristlerinden Bahadır Özdener'den yanıt geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.05.2024 - 09:30 Güncelleme: 04.05.2024 - 09:30
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        Hollywood'un iki ünlü oyuncusu Sharon Stone ile And Garcia'nın 2005'te 'Kurtlar Vadisi'nde konuk oyuncu olarak rol almıştı.

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        Geçtiğimiz günlerde TRT World'e konuk olan Sharon Stone, 'Kurtlar Vadisi' hakkında konuşmuştu. Stone; "Sahnelerin konusunu bilmiyorduk. Kaybolmuş haldeydik. Çok büyük büyük bir sette, dev bir malikaneydik. Kimse İngilizce konuşmuyordu. Onların bize ne dediğini bilmiyorduk. Sadece biz onlara ne diyoruz, onu biliyorduk" demişti.

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        Sharon Stone'un bu açıklamalarına dizinin senaristlerinden Bahadır Özdener’den yanıt geldi. Özdener şunlarım söyledi:

        Bilgilendirmek istedim:
        Kurtlar Vadisi'nin final bölümleri için Andy Garcia ve Sharon Stone ile dizide oynamak üzere anlaşılmış ve bu çekimleri gerçekleştirmek için 2005 yılının Aralık ayında California - Los Angeles'a gitmiştik. Bu durum tüm dünyada haber olurken, A klas iki star ilk defa bir televizyon dizisinde oynarken bir Türk yapım şirketinin bunu başarmış olması da dikkat çekmişti. Kurtlar Vadisi'nin ilgili bölümleri büyük ilgi görürken kendi izlenme rekoruna da kırmıştı.
        1) Los Angles-Beverly Hills'teki çekimlerde Yönetmen Serdar Akar hariç ekibin tamamı (görüntü yönetmeni, ışık şefi, sanat yönetmeni, prodüksiyon amiri vs.) bırakın ingilizce bilmemeliyi Amerikalı idi. Los Angles'ın en iyi ekipleri bu iş için seferber edildi.
        2) Necati Şaşmaz ileri düzeyde İngilizce bilir, çok uzun yıllar yurt dışında yaşamıştır.
        3) Andy Garcia ve Sharon Stone'un ajanslarıyla sözleşme yapılırken (ingilizce) senaryo metninin tamamı ingilizce olarak sözleşmenin içinde yer almıştır.
        4) Sahne içerisinde üç oyuncu da üstün performans sergilemiştir. Merak edenler Kurtlar Vadisi'nin 96 ve 97'nci Bölümlerini açıp izleyebilir.
        5) Andy Garcia daha sonra Kurtlar Vadisi Pusu için İstanbul'a gelmiş ve yeniden dizide yer almıştır.

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        'Kurtlar Vadisi'nin setinin hayatında gördüğü en şık set olduğunu vurgulayan Sharon Stone, bölüm için kendilerine çok iyi para verildiğini de ifade etmişti.

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        Sharon Stone dizide 'Lisa', Andy Garcia ise 'Amon' karakterini canlandırmıştı.

        #sharon stone
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