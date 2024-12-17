Bahar 29. bölüm canlı izle ekranı! Bahar 'ın yeni bölümünde neler olacak?
Show TV'nin MF Yapım imzalı dizisi Bahar 29. bölümü ile ekrana geliyor. Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın? dizisinin yeni bölüm özeti ve fotoğrafları paylaşıldı. Sevilen dizinin yeni bölümünde Evren'in ilişkiyi bitirmesini kabullenemeyen Bahar, hatasını telafi etmek için her yolu denemeye karar verir. Yeni bölümü kaçırmak istemeyenler ise Bahar 29. bölüm canlı izle ekranı araştırmalarına başladı. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Bahar yeni bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleri…
Show TV’nin iki sezondur ilgiyle takip edilen dizisi Bahar 29. bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt’un üstlendiği, senaryosu Ayça Üzüm tarafından kaleme alınan Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın? dizisinde bu akşam neler olacak merak ediliyor. Bahar 29. bölüm canlı izle ekranı dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile kesintisiz, donmadan, full HD Bahar yeni bölüm izle…
BAHAR’IN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Bahar'ın 29. Bölümünde; Evren’in ilişkiyi bitirmesini kabullenemeyen Bahar, hatasını telafi etmek için her yolu denemeye karar verir. Aradığı çözüm, hiç beklemediği bir anda karşısına çıkar.
Evren’in elindeki sorunu giderebilecek ünlü bir cerrah, şans eseri çok kısa bir süre için Türkiye’dedir.
Ancak hem cerrahın takvimi çok sıkışıktır, hem de söz konusu operasyon oldukça risklidir.
Tüm bu sorunlarla boğuşan Bahar, kötü bir haber alan can dostu Çağla’yı istemeden ihmal eder.
Timur ise özellikle ihmal etmeye çalıştığı Efsun’la olmayacak yerlerde denk gelmektedir.
Riskli bir ameliyat, ameliyathane kapısında merakla bekleyen Bahar, Cem, Umay ve hepsinin aklında tek bir soru: acaba bu operasyon en başından beri bir hata mıydı?
BAHAR YENİ BÖLÜM CANLI İZLE
Bu akşam 20.00'de ekrana gelecek olan Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın? dizisinin 29. Bölümünü Show TV canlı yayın linki aracılığıyla izleyebilirsiniz.