Show TV’nin sevilen dizisi Bahar 29. bölümü ile dün akşam ekrana geldi. Senaryosunu Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı MF Yapım imzalı Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın? dizisinin 29. bölümünde Evren’in ilişkiyi bitirmesini kabullenemeyen Bahar, hatasını telafi etmek için her yolu denemeye karar verir. Aradığı çözüm, hiç beklemediği bir anda karşısına çıkar. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Bahar 29. bölüm izle ekranı haberimizde yer alıyor. İşte, Show TV Bahar son bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleri…