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HaberlerGündemBAHAR HAVASI! Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Türkiye'de bahar havası kendisin hissettiriyor
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Türkiye'de bahar havası kendisin hissettiriyor

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye bahar havasının etkisi altında. Yurdun büyük bölümünün güneşli bir pazar günü geçirmesi beklenirken, Doğu Anadolu Bölgesi'nin doğusu ile Adana ve Mersin bölgelerinde sağanak yağış bekleniyor

hava durumu
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğu kesimleri çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Edirne, Kırklareli, Hatay, Osmaniye, Artvin, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinin yer yer karla karışık yağmurlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının ülkemizin doğu kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı bulutlu

ANKARA °C, 19°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 22°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 14°C
Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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