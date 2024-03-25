'Bahar'ın yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

Haftalık reytinglerde de zirvenin sahibi olan diziden yayınlanan tanıtım, yeni bölümde heyecanın doruklara tırmanacağının ipuçlarını verdi.

Evren ve Timur’un Bahar için karşı karşıya gelmesi dikkat çekerken, Bahar’ın Aziz Uras ve Seren’i yakalaması, eğlenceli anlara sahne oldu. Tanıtımda “Timur’u affedemiyorum ameliyattan sonra…” sözleriyle içindeki kırgınlığın altını çizen Bahar; gün geçtikçe kendinden emin, güçlü bir kadına dönüşeceğinin sinyallerini verdi.

Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı, MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Uygar Özçelik ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.